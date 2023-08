Verträge laufen nach dem Tod weiter

Warum man sich frühzeitig um seinen digitalen Nachlass kümmern sollte.

Von Theresa Szorek

Wermelskirchen. Jeder, der schon einmal einen nahe stehenden Menschen verloren hat, weiß, dass es viel zu regeln gibt, wenn jemand stirbt. Das Standesamt und Angehörige müssen benachrichtigt, die Wohnung gekündigt und die Beerdigung organisiert werden. Wer trauert, hat oftmals ganz andere Dinge zu tun, als sich einen Kopf darum zu machen, dass im Internet nach einem Todesfall nicht nur Konten und Verträge weiter laufen, sondern auch häufiger Accounts auf sozialen Medien existieren, um die sich ebenfalls gekümmert werden muss. Da kann man schnell den Überblick verlieren.

Die Verbraucherzentrale gibt Tipps und Checklisten

Deshalb hat Christiane Beyer vom Amt für Soziales und Inklusion im Rahmen der Senioren-Reihe „Gewusst wie“ zu einem Vortrag von Stefanie Vogt eingeladen. Vogt ist Beraterin in der Verbraucherzentrale Bergisch Gladbach, die für den ganzen Rheinisch-Bergischen Kreis zuständig ist. Die Verbraucherzentrale bietet seit geraumer Zeit Tipps, Checklisten und eine Muster-Vollmacht für digitale Themen an, die sowohl Erben als auch Erblasser betreffen. Wer sich schon zu Lebzeiten um seinen digitalen Nachlass kümmert, entlastet nicht nur seine Angehörigen, sondern kann auch selbst entscheiden, welche Informationen nach seinem Tod einsehbar sind.

Wie fange ich an?

Verschaffen Sie sich zunächst einen Überblick. Welche Daten sind wo gespeichert? Welche E-Mail-Dienste nutzen Sie? Welche Abos laufen online? Listen Sie alle Accounts mit Benutzername und Kennwort auf. Dazu gehören E-Mail-Dienste, soziale Netzwerke, Messenger wie Whatsapp oder Skype, Cloud-Dienste wie Dropbox und Google Drive, Shopping-Konten von Anbietern wie Amazon oder Ebay und Streaming-Abos, zum Beispiel von Netflix oder Spotify. „Fangen Sie einfach mal an“, rät Stefanie Vogt. Eine Musterliste steht auf der Webseite der Verbraucherzentrale zum Download bereit. Bei digitalen Konten ist weniger mehr. Löschen Sie Accounts, die Sie nicht mehr benötigen. Bei manchen Webseiten, wie zum Beispiel Facebook, kann diese Funktion versteckt sein. Trotzdem sind Anbieter verpflichtet, das Löschen von Konten zu ermöglichen.

Angehörige informieren

Der nächste Schritt ist, jemanden zu bestimmen, der den digitalen Nachlass erben soll. Im Normalfall erben die Erben auch die digitalen Konten. Wenn sich Erbe und Vertrauensperson nicht decken, brauchen Sie eine Mustervollmacht. Auch diese finden Sie auf der Webseite der Verbraucherzentrale. Informiere Sie Ihre Vertrauensperson über den Aufbewahrungsort Ihrer Liste. Diese kann auch auf einem USB-Stick gespeichert und gegebenenfalls durch ein Passwort gesichert werden. In jedem Fall sollte sie an einem sicheren Ort gelagert werden. Auf der Liste können Sie auch festhalten, was genau mit Ihren Konten passieren soll. Bei Instagram oder Facebook besteht beispielsweise die Möglichkeit, aus dem Profil nach dem Tod eine Gedenkseite zu machen.

Lesen Sie auch Wie Sie Ihre Daten vor Betrügern schützen Wie Sie Ihre Daten vor Betrügern schützen 24-Jähriger wird auf Herbstkirmes schwer verletzt 24-Jähriger wird auf Herbstkirmes schwer verletzt

Verträge kündigen

Was manche Menschen nicht wissen: Verträge enden nicht automatisch mit dem Tod. Sie müssen von den Erben gekündigt werden. Dafür benötigen diese die jeweiligen Passwörter. Das Problem: Viele Verträge werden heute nicht mehr auf Papier gedruckt, sondern digital unterschrieben und per Mail verschickt. Dadurch ist es für Hinterbliebene oft schwer, sich einen Überblick zu verschaffen. Deshalb ist das Passwort für den E-Mail-Account besonders wichtig und sollte, wenn überhaupt, erst als Allerletztes gelöscht werden. „Das können Sie auch gerne in Ihrem Nachlass vermerken“, sagt Vogt. „Viele Dienste sind mit der Mailadresse verbunden, Passwörter können so zurückgesetzt werden. Außerdem gibt es Rechnungen, die nur einmal im Jahr verschickt werden, zum Beispiel von Reiseversicherungen oder Virenscannern.“ So können Mahngebühren vermieden werden.

Was gilt es zu vermeiden?

Gewerbliche Nachlassunternehmen, bei denen Zugangsdaten und Nachrichten an Angehörige hinterlegt werden können, sind nur für eine eingeschränkte Zielgruppe zu empfehlen, zum Beispiel für Menschen, die nicht möchten, dass Vertraute in ihren Accounts lesen möchten. Zu groß ist die Gefahr, dass solche Dienste einfach vom Markt verschwinden – und mit ihnen die Daten. Auch ein sicheres Passwort ist ein Muss. Am besten sei eine längere Kombination aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Zeichen. Auf keinen Fall sollten Sie für alle Dienste das gleiche Passwort verwenden. Nutzen Sie außerdem besser keinen Passwort-Manager, denn bei einem Cyber-Angriff können Ihnen so alle Passwörter auf einmal gestohlen werden. Ganz schlecht sei es auch, sich überhaupt nicht um seinen digitalen Nachlass zu kümmern, so Vogt. Sie verweist dabei auf den beliebten Komiker Dirk Bach, der 2012 verstorben ist. Seine Facebookseite sei nach seinem Tod in eine Seite zu seinem Andenken verwandelt worden. In der Theorie eine schöne Geste, in der Praxis tummelt sich dort eine Vielzahl geschmackloser Werbeanzeigen. Ob Dirk Bach das gewollt hätte?

Infos

Beratung: Die Verbraucherzentrale berät zu Themen rund um Wohnen, Finanzen, Freizeit, Gesundheit, Medien und Energie. Dafür werden Gebühren zwischen 0 und 190 Euro fällig.

Erreichbarkeit: Die Servicezeiten sind Montag bis Donnerstag von 9 bis 13 Uhr, von 14 bis 17 Uhr und Freitag von 9 bis 13 Uhr. Telefonisch ist die Beratungsstelle unter Tel. 02202-9263101 zu erreichen.