Vertellekes und ein gutes Stück Kuchen

Mit einem neuen Konzept starten die Stadtführerinnen durch.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Die Engländer weinen. Als Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha 1861 stirbt, hat er mit Ehefrau Königin Viktoria in England bereits Geschichte geschrieben. Über das Land legt sich eine tiefe Trauer. Währenddessen kämpft Familie Schumacher in Wermelskirchen 1861 mit ganz anderen Herausforderungen und ahnt nicht, wie der Tod von Prinz Albert ihr Leben beeinflussen wird – und damit auch die Wermelskirchener Stadtgeschichte.

Constanze Thiel lässt ihren weiten Rock rascheln, zögert einen Moment und steigert die Spannung. Sie deutet auf die Bürgerhäuser und den Loches-Platz. Hier hatte sich Familie Schumacher mit ihrer Produktion von Bändern einen Namen gemacht. Aber die Umstellung von bunten Seidenbändern für die Damen auf schwarze Hutbänder für die Herren ist ihnen nicht gut bekommen. 1861 kämpfen sie um ihre Existenz und stehen kurz vor der Aufgabe.

Der Antrag Rudolf Schumachers an die junge Caroline Leverkus bleibt fürs erste unbeantwortet. Zu wackelig scheinen die Zukunftsaussichten des Industriellen, als dass Carl Leverkus seine Tochter dem Spross aus dem Hause Schumacher übergeben würde. Wieder zögert Constanze Thiel den Fortgang der Geschichte etwas hinaus, blickt den Besuchern der Stadtführung am Sonntagnachmittag ins Gesicht und dann schleicht sich ein Lächeln auf ihr Gesicht.

Denn sie weiß schon um das Happy End: Als nach dem Tod des Königinnengemahls in England die schwarzen Bänder landauf und landab vergriffen sind, macht sich eine Stafette auf den Weg in Alberts alte Heimat, um neue Produzenten schwarzer Bänder zu finden. Dabei kommen die Gesandten auch in Wermelskirchen vorbei, kaufen den kompletten Bestand schwarzer Bänder von Familie Schumacher auf und sanieren das Wermelskirchener Unternehmen so mit einem Schlag. Rudolf Schumacher darf seine Caroline heiraten: Einer Verbindung der beiden großen Wermelskirchener Familien steht nun nichts mehr im Wege. Constanze Thiel und Petra Ammon gehen beschwingt weiter Richtung Rathaus, nachdem sie das Happy End erzählt haben. Und die Besucher der Stadtführung schütteln etwas ungläubig die Köpfe. „Da bin ich in Wermelskirchen geboren und kenne viele Geschichten gar nicht“, sagt Brigitte Thiel, die am Sonntagnachmittag einen der begehrten Plätze der besonderen Stadtführung ergattert hat.

Und auch Regina Bernasch, die inzwischen in Lennep lebt, aber im Herzen doch immer ein „Dellmann“ geblieben sei, ist die Überraschung ins Gesicht geschrieben. „Diese kleinen Details der Stadtgeschichte haben viel mit Heimatgefühl zu tun“, sagt sie.

Und darauf haben es die beiden Stadtführerinnen Constanze Thiel und Petra Ammon mit ihrer neuen Führung abgesehen: „Wir bringen Stadtgeschichte und Stadtgeschichten zusammen“, sagt Petra Ammon. Sie selbst übernimmt die Fakten, Constanze Thiel steuert die Geschichten bei. Beide tragen historische Kostüme, in dem alten Kinderwagen, den sie mitführen, verstecken sie Fotos und Karteikarten.

Format bringt Geschichten und bergische Tradition zusammen

In dem neuen Format bringen sie nun also beides zusammen: Geschichten und Geschichte, Fakten und Vertellekes – und gleichzeitig frönen sie mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken einer bergischen Tradition. Denn nachdem die Teilnehmer von Junker Johann gehört haben und vom Schuhhersteller P.C. Fritz, der am Schwanen eine riesige Produktion ins Leben rief, nachdem sie an Carl Leverkus‘ Geburtshaus vorbeigeschlendert sind und von seiner engagierten Mutter und ihrem beherzten Einsatz für die Familienapotheke gehört haben, nachdem die Stadtführerinnen von Napoleon und seinem Einfluss auf Hausnummern, Stadtverwaltung und Landvermessung gehört haben, nehmen sie im Café Bauer Platz.

Hier haben Constanze Thiel und Petra Ammon einen langen Tisch reserviert – mit dampfendem Kaffee und Kuchenplatten. Und hier kommen die Stadtführerinnen und ihre Gäste dann auch ins Gespräch. Marita Schmidt erzählt von ihrem Leben in Cambridge und ihrem Umzug kürzlich ins fremde Wermelskirchen: „Ich kenne hier noch nicht viele Menschen“, sagt sie und dann lacht sie heiter.

Aber jetzt kenne sie die Geschichten der Stadt, die amüsanten Anekdoten genauso wie die tragischen Familiengeschichten. Und damit ist Wermelskirchen dann gleich ein bisschen weniger fremd. Den Stadtführerinnen sei Dank.

Hintergrund

Gruppe: Die Interessengemeinschaft „Die Stadtführer“ gehört offiziell zur Wermelskirchener Ortsgruppe des Bergischen Geschichtsvereins. Ehrenamtliche machen sich regelmäßig mit Interessierten auf den Weg durch die Innenstadt.

Termin: Jeden ersten Sonntag im Monat startet um 14 Uhr eine Stadtführung an der Stadtkirche am Markt. Jeder Stadtführer nimmt sich eines anderen Themas an. Daneben gibt es auch buchbare Themenführungen.

Kosten: Gebühren für die Führungen finden Interessierte im Internet. Bei den Themenführungen bezahlen Erwachsene sieben Euro, Jugendliche bis 16 Jahren 3,50 Euro. Kinder bis zehn Jahre dürfen ohne Ticket mitspazieren.