Versorgungszentrum ist nicht in Sicht

Wann ein sogenanntes MVZ eröffnet, lässt sich nicht vorhersagen. Der Fall muss noch den Berufungsausschuss durchlaufen.

Von Karsten Mittelstädt

Schon seit über einem Jahr versucht das Krankenhaus Wermelskirchen, ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) in Wermelskirchen einzurichten. Bislang vergebens. „Wir haben darauf gehofft, dass es eventuell im April eine Entscheidung geben wird“, sagte Christian Madsen, Geschäftsführer des Wermelskirchener Krankenhauses, auf Anfrage des WGA. Doch der April ist auch schon fast vorbei, und eine Entscheidung steht noch aus. „Für uns ist das schlecht, denn wir treten in Vorleistung“, sagt Madsen.

Seit September vergangenen Jahres behandeln zwei Oberärzte der chirurgischen Abteilung des Wermelskirchener Krankenhauses in der Praxis des niedergelassenen Mediziners Dr. Abdelghani El Mouaaouy am Schwanen Patienten.

Dr. El Mouaaouy hatte den Praxisbetrieb unter anderem wegen Krankheit ruhen lassen. Dr. Sebastian Dömkes im Fachbereich Orthopädie und Unfallchirurgie und Gregor Olmos für Allgemein- und Viszeralchirurgie sind die Vertretungsärzte.

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein entscheidet in einem Nachbesetzungsverfahren, wer die kassenärztliche Zulassung von Dr. Mouaaouy übernimmt. Erst, wenn das geklärt ist, kann ein Medizinisches Versorgungszentrum gegründet werden. „Dazu braucht es keine Genehmigung von der KV Nordrhein. Das ist eine rein wirtschaftliche Entscheidung des Betreibers“, erklärt der Sprecher der KV Nordrhein, Christoph Schneider.

Im Januar hatte die KV Nordrhein noch erklärt, das Verfahren stehe kurz vor dem Abschluss. Doch die Angelegenheit zieht sich hin, weil es neben dem Krankenhaus weitere Bewerber für die Zulassung gibt. Nach WGA-Informationen handelt es sich unter anderem um eine röntgenologische Praxis-Kette. Derzeit befindet sich das Verfahren vor dem Berufungsausschuss, versichert Schneider. Wie lange dieses Verfahren noch dauert, dazu wagt er keine Prognose. „Das lässt sich schwer vorhersagen“, meint Schneider. Abgesehen von den verschiedenen Gremien, die bei dem Zulassungsverfahren zu beteiligen seien, sei es durchaus möglich, dass eine Partei den Klageweg beschreitet. Und wie lange sich diese Auseinandersetzung durch verschiedene Instanzen hinzieht, sei unmöglich vorherzusagen.

„Da liegt der Schwanen für die meisten Patienten zentraler.“

Klaus Wilumat, zum Standort eines MVZ

Wann also ein MVZ in Wermelskirchen eingerichtet wird, steht in den Sternen. Auch der Ort steht nicht fest.

Der bestehende Mietvertrag für die Praxis am Schwanen laufe Ende dieses Jahres aus, bestätigte Vermieter Klaus Wilumat auf Anfrage. Die Krankenhausgeschäftsführung habe bislang auch nicht wegen einer eventuellen Verlängerung nachgefragt. Solange das Verfahren noch nicht abgeschlossen sei, könne man nicht handeln, erklärte Madsen.

Die Krankenhaus GmbH hatte bereits im vergangenen Frühjahr die formalen Schritte zum Betreiben eines Medizinischen Versorgungszentrums eingeleitet und eine Tochtergesellschaft gegründet. Die Gesellschafter, Kreis und Stadt Wermelskirchen, haben dem zugestimmt. Für Wilumat wäre das Krankenhaus an der Königstraße nicht der geeignete Ort für das MVZ. „Da liegt der Schwanen für die meisten Patienten zentraler“, meint der frühere Betreiber des Hotels Zum Schwanen. Die Immobilie Schwanen 5 beherbergt schon seit über 30 Jahren eine Praxis. In den 1970er Jahren war dort die Polizeiwache untergebracht. Als 1983 die Polizei an die Telegrafenstraße zog, eröffnete Dr. Sommer am Schwanen die Praxis, die nach Aussage von Wilumat auf über 560 Quadratmeter vergrößert werden könnte.