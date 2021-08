BEW verlegt kilometerweise Leitungen

+ © dpa Mehr Lebensqualität und für die Wirtschaft ein verbesserter Standortfaktor: Das will die BEW mit dem Ausbau der Netze erreichen. © dpa

Allein ins Stromnetz sollen 2,1 Millionen Euro fließen. Größte Baustelle entsteht Im Berg.

Von Sebastian Radermacher

Baustellen im Stadtgebiet – für Anwohner und Verkehrsteilnehmer sind sie oftmals nur noch nervend. „Baustellen sind lästig, kein Zweifel. Zugleich sind sie aber unumgänglich, um in Städten und Gemeinden die Lebensqualität auf hohem Niveau sicherzustellen“, teilt die Bergische Energie und Wasser GmbH mit.

BEW und BEW Netze investieren auch in diesem Jahr in die Versorgungssicherheit und Erweiterung ihrer Netze, sagt Sonja Gerrath, Sprecherin des Energieversorgers für Wermelskirchen, Hückeswagen und Wipperfürth. Im vergangenen Jahr wurden im BEW-Versorgungsgebiet insgesamt 80 Baumaßnahmen fertiggestellt – es wurden 46 Kilometer Strom-, Gas-, und Wasserleitungen sowie 632 Netzanschlüsse verlegt, heißt es in der Mitteilung der BEW.

Auch für dieses Jahr hat der Energieversorger eine lange Liste mit geplanten Bauvorhaben. Vor allem für die Modernisierung und den Ausbau der Energie- und Trinkwassernetze sind Investitionen in Höhe von etwa 6,5 Millionen Euro geplant. „Allein ins Stromnetz fließen 2,1 Millionen Euro“, betont Gerrath. Energie müsse zuverlässig, überall, jederzeit und mit gleichbleibender Qualität zur Verfügung stehen. „Für die Wirtschaft ist eine verlässliche Energieversorgung sogar ein entscheidender Standortfaktor.

Die Liste mit den Bauvorhaben ist auch dieses Jahr lang

„Deshalb investieren BEW und BEW Netze jedes Jahr viele Millionen Euro, nicht nur um das Verteilnetz auszubauen, sondern auch, um es sicherer und effizienter zu machen“, betont die BEW-Sprecherin. In Wermelskirchen sollen bis zum Jahresende etwa drei Kilometer an Stromleitungen verlegt werden, dazu 750 Meter Straßenbeleuchtung, 1370 Meter Gas- sowie 2135 Meter Wasserleitungen.

Die größte BEW-Baustelle in Wermelskirchen entsteht im Bereich zwischen der Straße „Im Berg“ und Eipringhausen, dort werden auf einer Länge von knapp 1,6 Kilometern Stromleitungen verlegt.

Eine neue Straßenbeleuchtung installiert die BEW zum Beispiel an der Autobahnbrücke in Hünger (150 Meter), in Kolfhausen (450 Meter), wo auch Strom- und Wasserleitungen verlegt werden, sowie am Wermelskirchener Busbahnhof und den an den Bahnhof angrenzenden Straßen (150 Meter).

Leitungen in Jahnstraße, Frohntaler und Luisenstraße

Im Bereich der Jahnstraße (130 Meter), der Frohntaler Straße (160 Meter) sowie der Luisenstraße (260 Meter) werden zudem einige Gas- und Wasserleitungen verlegt, teilt die BEW mit.