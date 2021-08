Verkehrsverein braucht mehr Mitglieder

Versammlung

+ © Roland Keusch/Archiv Die Müllsammelaktion voriges Jahr war ein voller Erfolg. Daran wollen die VVV-Mitglieder anknüpfen. © Roland Keusch/Archiv

VVV will mehr über seine Arbeit informieren. Unter anderem an einem Infostand zum „Fest“ im Mai.

Von Anja Carolina Siebel

Die nächsten Veranstaltungen stehen kurz bevor: Der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Wermelskirchen e.V. weist auf seine Mitgliederversammlung am Mittwoch, 15. März, um 19 Uhr im Hotel „Zur Eich“ hin. Und auf die Aktion „Saubere Stadt: Wermelskirchen putzmunter“. Bürger, die die Stadt mit sauber halten möchten, können sich am Samstag, 25. März, um 14 Uhr am Feuerwehrgerätehaus Dhünn, am ev. Gemeindehaus Hünger, an der Mehrzweckhalle Dabringhausen oder an der Feuerwache Vorm Eickerberg einfinden und für etwa zwei Stunden Müll sammeln.

Anlässlich der anstehenden Hauptversammlung des VVV Wermelskirchen appelliert Vorsitzender Manfred Schmitz-Mohr an die Mitglieder, für neue Aktive zu werben, die sich ehrenamtlich für Aktionen wie Grünflächenpflege oder die Instandsetzung von Wegen und Sitzbänken einsetzen.

Die Mitgliederzahl beim VVV Wermelskirchen e.V. habe sich im Jahr 2016 geringfügig verändert, heißt es im Jahresbericht. 330 Mitglieder gehören derzeit dem Verein an. Großzügige Spenden der Stadtsparkasse – das Geldinstitut spendete insgesamt 5 000 Euro – und des Blasorchesters der Evangelischen Kirchengemeinde Wermelskirchen (1250 Euro) hätten einiges bewirkt. So lag der Schwerpunkt der diesjährigen Arbeit in der Neubeschaffung und Reparatur von Bänken. „Das konnten wir sogar über bisherige die Planungen hinaus realisieren“, sagt Bernd Weis vom VVV.

Ehrenamtler stellen insgesamt acht neue Bänke auf

Insgesamt stellten die aktiven Mitglieder acht neue Bänke im Stadtgebiet auf, beschafften sechs Bänke zusätzlich und reparierten zehn weitere für den Austausch im Frühjahr. Die Gesamtkosten, die der Verein für Bänke und Schutzhütten beliefen sich laut VVV auf 9776,02 Euro.

Die Aktion „Saubere Stadt“ im Vorjahr sei mit einem Teilnehmerrekord von 630 Helfern „überaus erfolgreich“ gelaufen. Bei der Gemeinschaftsaktion der drei Verkehrsvereine in Zusammenarbeit mit den SGV und der Stadt waren damals insgesamt 280 Personen eingesetzt. Vorab hatten rund 350 Schülerinnen und Schüler einige Bezirke intensiv gereinigt. Insgesamt wurden im Stadtgebiet 40 Kubikmeter Müll eingesammelt. Der Verein hofft auf einen ähnlichen Erfolg bei „Putzmunter“

Für die acht in der Innenstadt aufgestellten Hundetoiletten seien im Jahr 2016 Kosten von 789,10 Euro entstanden; das Verbrauchsmaterial wurde von der Stadt Wermelskirchen erstattet.

Beim „Fest“ hat der Verein einen Infostand

Bei „Das Fest“ im Mai wird der Verkehrs- und Verschönerungsverein vor dem Bürgerzentrum an der Telegrafenstraße an einem Stand über die Arbeit informieren. Es gibt zudem einen Luftballonwettbewerb für Kinder.