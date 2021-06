Verein sichert Badebetrieb auch 2018

Dabringhausen

+ © Roland Keusch Die Wakeboarder wollen vor Eröffnung des Badebetriebes im Freibad Dabringhausen Anfängerkurse anbieten. © Roland Keusch

Freibad wird am 14. Juli eröffnet. Geld für notwendige Investitionen ist vorhanden. Vertrag mit Schwimmmeister unterzeichnet.

Von Karsten Mittelstädt

Michael Unbehaun, der Vorsitzende des Fördervereins Freibad Dabringhausen, klingt optimistisch, wenn er über die kommende Saison spricht. Kein Wunder, es läuft gut. „Seit wenigen Tagen ist das letzte Problem aus dem Weg geräumt. Wir haben eine Schwimmmeisterin beziehungsweise einen Schwimmmeister. Die Tinte unter dem Vertrag ist quasi noch nicht trocken“, sagte Unbehaun am Montag.

Durch die positive finanzielle Entwicklung, die mit dem Spendenaufruf Ende vergangenen Jahres ihren Anfang nahm, ist die Badesaison im Freibad Dabringhausen nicht nur für dieses Jahr gesichert, sondern auch für das nächste Jahr. Das sah Ende vergangenen Jahres noch ganz anders aus. Es standen Reparaturen an, und nach einem verregneten Sommer, fehlten die Mittel, so dass der Förderverein die Badesaison 2017 gefährdet sah. Daraufhin setzte eine große Spendenwelle ein. 75 000 Euro fehlten, um das Bad wie geplant am 14. Juli zu öffnen. Unbehaun und seine Kollegen konnten sich über 58 000 Euro an Spendenzusagen freuen. Hinzu kamen Zusagen über Arbeitsleistungen, so dass die 75 000 Euro erreicht wurden.

Es lief noch besser. Die Stadtverwaltung änderte den Abschreibungsmodus, so dass dem Verein mehr von den städtischen Zuschüssen übrigbleibt. „Und nicht zuletzt das Benefizkonzert am 8. April war ein voller Erfolg“, sagt Unbehaun. Anders als im Vorjahr, als das Benefizkonzert im Freibad stattfand und wegen schlechten Wetters zur finanziellen Nullnummer wurde, bleibt in diesem Jahr richtig viel Geld übrig. Das Konzert fand nämlich wetterunabhängig im Bürgerzentrum statt und lockte 600 zahlende Gäste. Unbehaun: „Die endgültige Summe steht noch nicht fest, aber es dürften deutlich über 10 000 Euro übrig bleiben.“

Verlassen können sich die Betreiber des letzten Wermelskirchener Freibades auch wieder auf die Wakeboarder mit ihrem spektakulären Sport.

Leckage wird repariert und Wassermesseinrichtung eingebaut

Dabei lassen sich die Sportler auf dem Wakeboard von einem Seil schnell übers Wasser ziehen; die Fortgeschrittenen zeigen dabei sehenswerte Sprünge. Die Wakeboarder, die eine eigene Zuganlage im Freibad betreiben und für die Nutzung zahlen, werden das Bad in diesem Jahr allerdings erst eine Woche vor der offiziellen Eröffnung in Beschlag nehmen. „Neben dem Training sollen dann auch Anfängerkurse angeboten werden“, wurde Unbehaun mitgeteilt. Die Anlage muss pünktlich bis zum 14. Juli wieder abgebaut sein. Nach der

SCHWIMMEISTER DIENSTLEISTER Bis vor wenigen Tagen suchte der Förderverein noch Schwimmmeister als Aufsicht für den Badebetrieb im Sommer. Der Verein hat nach Angaben des Vorsitzenden Michael Unbehaun in diesem Jahr einen Vertrag mit einem Dienstleister abgeschlossen. Der entsendet eine Schwimmmeisterin, behält sich aber vor, das Personal während der Saison eventuell auszuwechseln, teilt Unbehaun mit.

Badesaison, die am letzten Ferienwochenende (26./17. August) endet, werden die Wakeboarder die Anlage wieder aufbauen und das Freibad längere Zeit nutzen. Bis Saisonbeginn ist noch viel Arbeit zu erledigen. So muss eine Leckage an einer Wasserleitung repariert werden, damit der Kiosk betrieben werden kann. „Außerdem werden wir einen Überlaufschutz für die Wasserfilter einbauen lassen“, kündigt Unbehaun an. Zudem wird eine Wassermessanlage installiert, um gegenüber der Stadt den genauen Wasserverbrauch dokumentieren zu können. Und nicht zuletzt sind wieder ehrenamtliche Helfer gefragt. Am 6. Mai ab 9 Uhr beginnt der zweite Arbeitseinsatz zur Saisonvorbereitung.