Viel Lob und Tränen zum Abschied

14 junge Menschen haben ihren Abschluss an der Verbundschule Nord abgelegt.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Die Verbundschule Nord unter Trägerschaft des Rheinisch-Bergischen Kreises ist erst seit dem 1. August 2020 wieder als eigenständige Einrichtung Teil der Wermelskirchener Schullandschaft. Aktuell besuchen die Schule 141 junge Menschen in den Klassen eins bis zehn mit ganz unterschiedlichen Förderschwerpunkten.

Tendenz steigend, wie Konrektor Henning Beeres am Rande der diesjährigen Abschlussfeier für 14 Jungen und Mädchen mitteilte. „Wir wachsen tatsächlich stark, die Schule ist voll – und das wird auch in den kommenden Schuljahren kaum anders sein, da der Förderbedarf in den unterschiedlichen Bereichen wächst, und Inklusion eben leider nicht immer so funktioniert, wie man es sich wünscht“, sagte Beeres weiter.

Das liege indes nicht an der Pädagogik, sondern am System, in dem die Inklusion eingebettet sei. In diesem Zusammenhang verweist er auch darauf, dass die Räume in der Schule begrenzt sind. „Wir haben eine Hausmeisterwohnung, die wir nun möglichst schnell umbauen und renovieren wollen, damit wir diese Räume auch nutzen können, etwa für den offenen Ganztag. Dazu sind aber entsprechende Entscheidungen in der Trägerschaft nötig“, sagte Beeres. Und ergänzte: „Wir werden auch weiterhin wachsen.“ So gebe es etwa einen großen Zuwachs bei Kindern mit einer Autismus-Spektrumsstörung. „In diesem Zusammenhang haben wir uns in der Vergangenheit einen guten Ruf erarbeitet“, sagte der Konrektor. Es handele sich dabei fraglos um Herausforderungen, die man aber mit der Hilfe von unterschiedlichen Fortbildungen durchaus gewachsen sei.

Schulband zeigt, was sie draufhat

Doch darum sollte es am Dienstagabend gar nicht in erster Linie gehen. Vielmehr standen die 14 Mädchen und Jungen im Mittelpunkt, die ihre Abschlusszeugnisse bekamen. Darunter waren viermal der Hauptschulabschluss 10A, ein Hauptschulabschluss 9 und neun Förderschulabschlüsse. „Für euch geht es nun in einen neuen Lebensabschnitt. Wir sind sehr zuversichtlich, dass ihr euren Weg gehen werdet – und würden uns freuen, wenn ihr uns darüber später einmal berichten werdet“, meinte Beeres.

Glückwünsche des Schulträgers hatte auch der stellvertretende Landrat Friedhelm Weiß mitgebracht. „Ihr habt eine beeindruckende Schule, die euch gut vorbereitet hat. Wenn euch künftig etwas schwerfällt, denkt immer daran, dass ihr schon sehr viel geschafft habt“, stellte Weiß fest.

Auf das Motto der Absolventen ging Schulleiterin Olivia Püttmann ein. „Es heißt: Helden der Arbeit. Ein Held ist ein Mensch, der für seine Leistungen gewürdigt wird – oder eben die Hauptfigur. Das ist klasse, denn ich wünsche mir für euch, dass ihr die Hauptfigur in eurem Leben seid. Ihr habt schon damit angefangen, denn ihr seid Vorbilder für eure jüngeren Mitschüler – denn ihr habt eure Schulzeit erfolgreich beendet“, sagte die Schulleiterin, die erst seit 2022 die Verbundschule Nord leitet.

An diesem Abend schwangen viele Emotionen mit

Auch die Klassenlehrer hatten ihren scheidenden Schülern ein paar Worte der Anerkennung und des Stolzes über das Erreichte mitgebracht. So verglichen zwei Lehrerinnen ihre Schüler etwa mit Edelsteinen, es wurden zwei Filme gezeigt, in denen unter lautem Gelächter der Anwesenden jede Menge Bilder aus den vergangenen Monaten zu sehen waren. In den Worten der Elternvertreterin schwangen ebenso eine Menge Emotionen mit, ein paar Tränen inklusive, wie in den kurzen Abschiedsworten der Schülervertreter.

Ehe es dann endlich die Zeugnisse gab, spielte noch einmal die Schulband, die auch im vorherigen Abendverlauf schon mit Songs wie „Applaus, Applaus“ oder „Zombie“ eindrucksvoll gezeigt hatten, dass sie ihre Instrumente sehr gut beherrschen.