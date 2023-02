Urteil: Haft und Sicherungsverwahrung im Missbrauchskomplex Wermelskirchen

Gericht

Ein 45-Jähriger soll sich unter anderem an Kindern aus Solingen vergangen haben.

+++ Update 14 Uhr +++ Wermelskirchen. Äußerlich ungerührt nahm der 45-jährige Angeklagte sein Urteil entgegen, als das Landgericht Köln ihn heute zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren und sechs Monaten bei anschließender Sicherungsverwahrung verurteilte. Dem IT- Experten aus Wermelskirchen wurden 124 Einzeltaten von teilweise schwerstem sexuellen Missbrauch von Kindern zur Last gelegt. Seine Taten hatte er größtenteils gefilmt und Videos davon im Internet verbreitet. Um mit den Kindern in Kontakt zu kommen, hatte er in zahlreichen Fällen im Internet seine Dienste als Babysitter angeboten.



Die Opfer, teilweise noch im Säuglingsalter oder mit Behinderung, wählte der Beschuldigte sorgfältig aus, wie aus Chatprotokollen hervorgeht: „solche, die nicht petzen können“ zitierte der Vorsitzende Richter Christoph Kaufmann aus einer Unterhaltung des Angeklagten mit einem anderen Pädophilen. Mit dem Urteil blieb das Gericht nur knapp unter der Forderung der Staatsanwaltschaft und sechs Monate unter der möglichen Höchststrafe. Zudem wurden den Opfern Adhäsionskosten und Schmerzensgeld in einer Gesamthöhe von 254.000 Euro zugesprochen.



Der größte Anteil, rund 100.000 Euro, kommt davon einem der beiden Solinger Geschädigten zugute, einem heute jungen Mann mit schwerer körperlicher und geistiger Behinderung.



Der Solinger Rechtsanwalt Marc Francoise, der dieses Opfer vertritt, zeigte sich mit der Entscheidung der Kammer auf ganzer Linie zufrieden: „Das ist der wahrscheinlich höchste Betrag, der jemals einem Missbrauchsopfer zugesprochen wurde.“ Auch die hohe Strafe sei angesichts der Schwere der Taten „absolut angemessen“.



Ob gegen das Urteil Revision eingelegt wird, sei derzeit noch unklar und hänge von ihrem Mandanten ab, hieß es auf Nachfrage unserer Redaktion seitens der Verteidigung. „Bei derart komplexen Verfahren ist das eigentlich üblich.“ -KDow-

+++ Update 12 Uhr +++ Von „menschenverachtendem Verhalten“ sprach der Richter in seiner fast zweistündigen Urteilsbegründung.

+++ Update 11 Uhr +++ Im Missbrauchskomplex Wermelskirchen hat das Landgericht Köln den Angeklagten wegen Kindesmissbrauchs zu 14 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Außerdem ordnete das Gericht am Dienstag Sicherungsverwahrung an. Dies entsprach ungefähr der Forderung der Staatsanwaltschaft. Der 45 Jahre alte Deutsche hatte sich über Online-Plattformen als Babysitter angeboten und war so in Kontakt zu seinen Opfern gekommen. Seine Taten hielt der IT-Experte auch auf Video fest. Im Prozess gestand er die Taten und bezeichnete sie als «abscheulich».

Dem Mann wurden mehr als 120 Fälle sexueller Gewalt gegen 13 Kinder aus den Jahren 2005 bis 2019 zur Last gelegt. Das jüngste Opfer war der Anklage zufolge ein rund einen Monat altes Mädchen. Die Aufdeckung des Falls hatte hohe Wellen geschlagen, weil er ähnlich wie andere Missbrauchskomplexe der vergangenen Jahre zu zahlreichen weiteren Ermittlungsverfahren geführt hatte.

Der Mann war im Dezember 2021 in einem Haus, das er zusammen mit seiner Frau bewohnte, von Spezialkräften der Polizei festgenommen worden. Ein Polizeibeamter hatte während des Prozesses im Zeugenstand berichtet, man habe den Angeklagten damals am «offenen Computer» verhaften wollen, um so Zugriff auf die Videos von den Taten und auf die Sammlung von weiterer Kinderpornografie zu erlangen. Während des Zugriffs hatte sich der Mann gerade in einer Videokonferenz mit Arbeitskollegen befunden. -dpa-

+++ Update 10.37 Uhr +++ Im Tatkomplex Wermelskirchen hat das Landgericht Köln den Angeklagten wegen Kindesmissbrauchs zu 14 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Außerdem ordnete das Gericht Sicherungsverwahrung an. Sicherungsverwahrung bedeutet, jemand bleibt auch nach Verbüßung seiner Strafe hinter Gittern - solange er als öffentliches Risiko gilt. Die Begründung des Urteils läuft noch. Wir berichten weiter.

+++ Update 10.17 Uhr +++ Die Urteilsverkündung im Missbrauchskomplex Wermelskirchen verzögert sich aus formalen Gründen.

Wermelskirchen. Im Prozess um den sogenannten Missbrauchsfall Wermelskirchen wird heute das Urteil erwartet. Angeklagt ist ein 45 Jahre alter Mann, der sich über Online-Plattformen als Babysitter angeboten hatte und so in Kontakt zu seinen Opfern gekommen war. Der Mann hat die Taten im Prozess gestanden und als „abscheulich“ bezeichnet. Die Staatsanwaltschaft hat 14 Jahre und zehn Monate Haft gegen ihn gefordert. Zudem beantragte sie anschließende Sicherungsverwahrung. Teile des Prozesses wurden nicht öffentlich verhandelt.

Dem Deutschen werden mehr als 120 Fälle sexueller Gewalt gegen 13 Kinder zur Last gelegt. Überwiegend geht es dabei um sexuellen Missbrauch, andere Fälle drehen sich um Beihilfe sowie den Besitz von Kinderpornografie. Laut Anklage wurden die Taten zwischen 2005 und 2019 begangen. Der Angeklagte bot sich auf Online-Plattformen als Babysitter an und kam so mit den Familien in Kontakt. Seine Taten hielt der IT-Experte auch auf Video fest.

