Ursula Buhlmann: „Gott ist sicher ein Dellmann“

Verkaufsoffener Sonntag wird von den Wermelskirchenern sehr gut angenommen.

Wermelskirchen. Der verkaufsoffene Sonntag steht noch im Zeichen des Festumzugs vom Vortag: Überall hört man Gesprächsfetzen, die sich darauf beziehen. „Der Wettergott ist ein Dellmann“, sagt Apothekerin Ursula Buhlmann, die die pinkfarbenen Fünfen und Nullen vor der Bergischen Apotheke aufgebaut hat. Die Apotheke feiert ihr 50-Jähriges. Dort hält sie Schwätzchen, gibt Sekt aus und Kundinnen und Kunden Tipps.

Schon vor 13 Uhr ziehen Menschen die Kölner Straße hoch. Das ändert sich schlagartig: Ab 13 Uhr ziehen sie hoch und runter. Vor der Buchhandlung van Wahden sucht ein Ehepaar gerade eine Karte aus. Monique Schüppenhaus aus dem Team des Weltladens blickt zufrieden drein. Sie sagt: „Die Menschen sind alle gut gelaunt. Und sie interessieren sich für unsere Waren.“ Rabatt gibt es auf die Sommerbekleidung und auf Schätzchen aus dem Lager. „Auch unsere Winterkleidung wird schon genau inspiziert.“

Die Frauen-Union des Kreises unterstützt die Schlaganfallhilfe

Alle Cafés sind voll besetzt. In der Buchhandlung Marabu stöbern Kundinnen und Kunden in den Büchern. Auf der Telegrafenstraße stehen zusätzlich Imbisswagen. Und an der Bushaltestelle sind Kleiderständer aufgestellt, Schuhe werden angeboten und vieles aus Porzellan. „Die Frauen-Union des Rheinisch-Bergischen Kreises unterstützt uns mit dem Verkauf der Secondhand-Ware“, sagt Brigitte Hallenberg, die Vorsitzende der Schlaganfallselbsthilfe, froh. Ulla Bruchhausen sagt ergänzend: „Wir sind zufrieden und haben schon zwei Kaffeeservices verkauft.“ Ihre Mitstreiterin Sabine Schneider sagt: „Wir haben erst vor kurzem von der Schlaganfallhilfe gehört und finden sie sehr unterstützenswert.“

Ein paar Meter weiter steht ein Stand des Geschichtsvereins. „Das Interesse ist groß“, sagt Mitglied Klaus Giersiepen. „Die Menschen wollen das Buch zu den Stadtrechten aber nicht über die Kirmes schleppen.“

Nicht alle Geschäfte haben geöffnet. Doch das stört die Kundinnen und Kunden nicht. In den Bekleidungsgeschäften sind überall Menschen zu sehen. Vor Tausendschön an der Kölner Straße ist ein Kleiderständer aufgebaut. Eine Kundin fischt eine gelbe Jeans heraus und steigt mit ihr die Treppen hoch.

„Ich finde es wichtig, an solchen Tagen da zu sein“, sagt Sandra Pereira von der Kräuterküche. „Die Menschen sind viel entspannter als in der Woche, wir führen viele Beratungsgespräche und natürlich verkaufen wir auch das eine oder andere.“ Auf einer Tafel stehen draußen die Kirmesangebote: Zwiebel, Schnittlauch und Meersalz für 1,90 Euro.