Unwetter: Region bleibt verschont

Wermelskirchen. Das meldet die Feuerwehr Wermelskirchen am Freitag. Insgesamt musste die Feuerwehr zu neun Einsätzen ausrücken, darunter ein Verkehrsunfall auf der A1 mit vier verletzten Personen. Am Mittag war die Feuerwehr mit dem Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn in Fahrtrichtung Köln zwischen Wermelskirchen und Burscheid alarmiert worden.