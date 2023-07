Unterschriften gegen geplantes Neubaugebiet

Viele Dabringhauser unterstützen die Bürgerinitiative „Höferhofer Feld“.

Wermelskirchen. Ein älterer Herr geht am Samstag entschieden auf den Tisch der Bürgerinitiative zu. „Wo muss ich unterschreiben?“, fragt er und setzt seinen Namen in die Liste, die ihm Marlies Maier zuschiebt. Weitere Informationen brauche er nicht, sagt er noch. Er habe schon von dem geplanten Bauprojekt gelesen. Und er sei entschieden dagegen.

„Die meisten Dabringhauser sind inzwischen gut informiert“, sagt Dieter Maier, der am Samstag mit seiner Frau eine Schicht am Unterschriftentisch der Bürgerinitiative „Höferhofer Feld“ übernommen. Das liege sicher auch an der Informationskampagne, die die Initiative vor einigen Wochen gestartet habe. „Die Menschen sind sehr aufgeschlossen“, ergänzt er.

Gerade kommt Holger Broichhaus aus dem Supermarkt. Er grüßt das Ehepaar Maier und kommt mit ihnen ins Gespräch. „Ich bin strikt dagegen, dass unsere wunderbare Natur mit diesem Neubaugebiet komplett zugebaut wird“, sagt er. Das sei nicht richtig. Und deswegen unterschreibt auch er. Das geht vielen Dabringhausern ähnlich: In den ersten drei Stunden sammelt die Initiative rund 50 Unterschriften. „Natürlich sind nicht alle der gleichen Meinung“, sagt Dieter Maier.

Viele kommen ohne Aufforderung an den Tisch

Immer mal wieder gebe es auch Menschen, die nichts gegen die Pläne haben: „Ihr habt doch früher auch gebaut“, sagen sie. Oder: „Lasst den Familien doch ihre Chance im Neubaugebiet.“ Das komme allerdings eher selten vor. Deutlich häufiger stoße man auf Unterstützung.

Viele kommen ganz ohne Aufforderung an den Tisch. Aber Marlies Maier nutzt auch jede Chance, die Menschen anzusprechen. „Ich bin einfach so“, sagt sie und lacht. Man wolle aber niemanden überreden: Deswegen habe man einen dicken Packen Infomaterial mitgebracht. Wer will, kann einen Blick in die Pläne für das Neubaugebiet „Höferhofer Feld“ werfen. „Das geht alle Dabringhausern an“, sagt Maier, „es ist unser Naherholungsgebiet, das hier verplant wird.“ Er hat viele Argumente parat, die die Bürgerinitiative gegen das Projekt oder zumindest für eine Anpassung der Planungen aufführt. „Was da auf dem Spiel steht“, sagt er, „dafür lohnt es sich, hier heute zu stehen.“

Mehr als 700 Unterschriften hat die Bürgerinitiative inzwischen gesammelt. Wie viele Unterschriften gebraucht würden, fragt ein Bürger. „Je mehr, desto besser“, sagt Marlies Maier. Schließlich soll die Stadt auch mit Hilfe der Protestliste von ihren aktuellen Plänen abgebracht werden. resa