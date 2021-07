Unternehmer entwickeln Ideen

Corona-Krise

+ © Beyer Wolfgang Jannasch (l.) und Ralf Beyer wollen ihren Kunden so weit wie möglich weiter Service bieten. © Beyer

In der Krise muss es irgendwie weitergehen. Die, die noch etwas verkaufen dürfen, wollen möglichst viel Service bieten.

Von Anja Carolina Siebel

Die Corona-Krise hat das gesamte Land im Griff. Jene Unternehmer, die übriggeblieben sind, die ihre Dienstleistungen noch anbieten können, müssen sich zum Teil etwas einfallen lassen, um weiter am Markt bestehen zu können. Die meisten wollen aber auch ihren Kunden weiterhin den gewohnten Service bieten – auf etwas andere Art.

Das Landhaus Spatzenhof bietet seit voriger Woche zum Beispiel einen Abhol- und Lieferdienst an. „Das Team stemmt das zu viert“, berichtet Inhaber Wolfgang Schmitz-Heinen. Unter www.spatzenhof.de/shop können Kunden montags bis sonntags von 17 bis 21 Uhr online ihr Essen bestellen und vorab bezahlen. Schmitz-Heinen: „Wir bringen es dann an die Tür oder die Kunden holen es kontaktlos bei uns in der Lobby ab.“ Das „Geschirr“ ist aus Bambus, die Speisen hochwertig. So gibt es beispielsweise edle Burger, Kalbsschnitzel oder Fischgerichte.

Die Bäckerei Evertzberg hat zwar ihre Cafeteria-Zonen seit voriger Woche geschlossen. Dennoch hat die Geschäftsführung das Sortiment erweitert. „Bei uns werden kaum noch belegte Brötchen verkauft“, sagt Geschäftsführer Oliver Platt. Dafür gibt es neuerdings Obst und Gemüse, zum Beispiel Erdbeeren und Spargel, von der „Obstkiste“ in Remscheid, Eier vom Geflügelhof Kottsieper, Milch und ab kommenden Montag auch abgepacktes Mehl. „Wir möchten zum Einen unsere Kunden gut versorgen“, betont Oliver Platt. „Zum Anderen wollen wir aber auch unsere Kooperationspartner nicht fallenlassen. Von der Obstkiste bekommen wir beispielsweise normalerweise den Belag für unsere belegten Brötchen und das Frühstück.“

Es gibt jetzt schon Umsatzeinbrüche

Umsatzeinbrüche hat auch die Bäckereikette Evertzberg zu verzeichnen: „Die Cafeterien sind eine große Einnahmequelle, die jetzt wegbricht. Aber unsere Kunden haben großes Vertrauen in unsere Bäckerei-Produkte. Und das zeigen sie jetzt.“ Einen „Pokal“ haben nach Platts Ansicht die Verkäufer und Verkäuferinnen hinter den Ladentheken verdient. „Für sie ist es ganz selbstverständlich, dass sie weiterarbeiten. Und ohne sie würde es auch gar nicht laufen.“

Augenoptiker arbeiten „mit Augenmaß“

Bis auf Widerruf können derzeit die Augenoptiker ihren Betrieb noch aufrechterhalten. Wolfgang Jannasch (Augenoptik Jannasch) und Ralf Beyer (Augenoptik Berghaus) haben sich in der schwierigen Zeit verbündet und möchten in beiden Ladenlokalen für ihre Kunden weiter da sein – natürlich unter anderen Bedingungen, als das zu gewöhnlichen Zeiten der Fall ist. „Wir vereinbaren grundsätzlich Termine und lassen nur einen Kunden ins Geschäft“, erklärt Ralf Beyer. Mit Gesichtsmaske und Handschuhen führen er und sein Kollege Jannasch beispielsweise Messungen weiter durch. „Auch das Ladenlokal wird regelmäßig desinfiziert“, sagt der Optikermeister.

„Gutes Sehen ist heute existenziell. Jeder möchte beispielsweise die Nachrichten im Fernsehen anschauen, Zeitung lesen oder sich über digitale Medien informieren“, unterstreicht Wolfgang Jannasch. Besonders wichtig sei gutes Sehen für Ärzte, Rettungskräfte, Apotheker und Verkäufer.

„Wenn wir in diesen Tagen unser Geschäft öffnen, dann auch dazu, um diese Menschen bestmöglich zu unterstützen.“ Das Szenario, dass beispielsweise eine Brille, die man dringend benötigt, zu Bruch gehe, müsse sich niemand vorstellen: „Wir sind in solchen Fällen da, haben aber auch Familien, um deren Wohlergehen wir uns sorgen.“ Entsprechend würden sie als Optiker im besten Wortsinn „mit Augenmaß“ arbeiten. » Standpunkt

STATISTIK Die Zahl der Infizierten im Rheinisch-Bergischen Kreis ist auf 141 bestätigte Corona-Fälle angestiegen. Das teilte der Kreis am späten Dienstagnachmittag mit. Insgesamt sind das 7 Fälle mehr als einen Tag zuvor. Die Zahl der Corona-Fälle verteilt sich wie folgt: Bergisch Gladbach 54, Burscheid 5, Kürten 5, Leichlingen 15, Odenthal 3, Overath 19, Rösrath 18, Wermelskirchen 22.

STANDPUNKT Vielleicht können wir lernen

Von Anja Carolina Siebel

Kreativ in der Krise. Das ist das Motto vieler Unternehmer. Nach dem Schock über den totalen Shutdown in den vergangenen beiden Wochen, als mit und mit plötzlich alles abgesagt wurde und es immer mehr Einschränkungen gab, ist nun etwas klarer, was in der Zeit der sozialen Isolation noch geht und was nicht.

+ anja.siebel @rga-online.de © Roland Keusch

Wie gut, dass so viele Unternehmer in der Krise noch Ideen entwickeln. Sie tun das sicher, um auch danach noch überleben zu können. Aber auch die Kunden können über viele Angebote froh sein. Mehl beispielsweise wird in vielen Haushalten derzeit knapp.

Warum auch immer ist die Nachfrage in den Supermärkten groß. In den Evertzberg-Filialen gibt es Mehl. Vieles ist anders, vieles ungewohnt. Aber vielleicht lässt sich einiges aus dieser skurrilen Zeit doch in die Zukunft ohne Corona mitnehmen. Zum Beispiel die Spuckschutz-Scheiben, die die Verkäufer vor Ansteckung schützen sollen. Oder ein erweitertes Angebot der Gastronomie. Und ein bisschen mehr Abstand und Anstand, das kann freilich auch ohne Virus nicht schaden.