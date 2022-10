Unfall: Skoda-Fahrerin übersieht Zweirad

Der Fahrer des Kleinkraftrades wurde bei dem Zusammenstoß in Neuenhöhe verletzt.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Am Dienstag kam es gegen 17.10 Uhr auf der Straße Neuenhöhe zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 43-jährigen Pkw-Fahrerin und einem 33-jährigen Kleinkraftrad-Fahrer. Das teilt die Polizei Rhein-Berg am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit.

Die Wermelskirchenerin hatte mit ihrem Skoda die Straße Neuenhöhe aus Richtung Remscheid in Richtung Wermelskirchen befahren und wollte nach links in Richtung Buchholzen abbiegen. Beim Abbiegen übersah sie den Kleinkraftrad-Fahrer aus Hückeswagen, der auf der Neuenhöhe mit seiner Aprilia in die Gegenrichtung fuhr. Die Skoda-Fahrerin stieß daraufhin mit ihm zusammen. „Möglicherweise hat die Pkw-Fahrerin den Kleinkraftrad-Fahrer aufgrund der tief stehenden Sonne übersehen“, heißt es vonseiten der Polizei.

Der 33-jährige Hückeswagener wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und zunähst von den herbeigerufenen Einsatzkräften mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Straße Buchholzen war für die Dauer der Unfallaufnahme im Einmündungsbereich komplett und die Straße Neuenhöhe einseitig gesperrt. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im insgesamt unteren vierstelligen Bereich, teilt die Polizei mit.