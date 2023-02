Unfall: Auto kollidiert mit Bagger

Wermelskirchen

Der Ford wurde bei dem Verkehrsunfall stark beschädigt.

Die Polizei berichtet über einen Unfall auf der Dabringhauser Straße. Diese war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Wermelskirchen. Bei einem Unfall zwischen Bagger und Auto ist am Donnerstag in Wermelskirchen ein Autofahrer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, kam es auf der Dabringhauser Straße zu dem Unfall. Ein 49-jähriger Wermelskirchener war dort mit seinem Ford in Fahrtrichtung Dabringhausen unterwegs. Vor ihm fuhr ein 59-jähriger Odenthaler mit einem Bagger. Der Wermelskirchener wollte den Bagger überholen - genau in diesem Moment sei der Baggerfahrer aber nach links in einen Waldweg abgebogen. Das Auto und der Bagger kollidierten.

Bei dem Zusammenprall in Höhe Bushaltestelle Markusmühle wurde der Autofahrer leicht verletzt, er kam ins Krankenhaus. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Die Dabringhauser Straße war während der Unfallaufnahme in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. red

