Unfall auf der A 1: Verfahren wird eingestellt

Ein Moment der Unachtsamkeit wurde einem 43-Jährigen zum Verhängnis.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Im Grunde genommen ist es ein kleines Wunder, dass im Straßenverkehr nicht deutlich mehr passiert. Gemessen an der Zahl der Autofahrer, die auch bei Regenwetter, dunkler Witterung und anderweitig schlechter Witterungsbedingungen auf den Straßen der Republik unterwegs sind. Dabei kann es so schnell gehen, bestenfalls gibt es einen mehr oder weniger großen Blechschaden, schlimmstenfalls kommen Menschen zu Schaden.

Für einen Verkehrsunfall mit einem solchen Personenschaden musste sich nun ein 43-Jähriger aus Wermelskirchen verantworten. Er wollte im Januar des Vorjahres auf die Autobahn 1 in Richtung Köln auffahren. Es war ein dunkler, verregneter Abend gegen halb sechs Uhr – mithin die schlechtesten Bedingungen, die man sich so vorstellen mochte.

Auf der Beschleunigungsspur sei, so der Vorwurf der Anklage, ein Pkw, der Angeklagte selbst sei mit einem Transporter dienstlich unterwegs gewesen, vor ihm gewesen. Der 43-Jährige war auf dem Weg zu einem Termin nach Burscheid. Auf der rechten Fahrspur wiederum sei ein Lkw gewesen, den er zunächst passieren lassen wollte.

Einen Moment der Unachtsamkeit später – kombiniert mit einem unerwarteten Bremsmanöver des Autos vor ihm – habe er diesen gerammt und in die Grünfläche neben der Autobahnauffahrt geschoben. „Ich bin sofort rechts rangefahren und ausgestiegen, um nach der Fahrerin zu sehen. Sie war bei Bewusstsein, aber nicht ansprechbar“, sagte der Angeklagte. Er habe natürlich sofort den Rettungsdienst gerufen, der dann auch schnell da gewesen sei. „Ich habe mich im Krankenhaus nach der Fahrerin erkundigt, sie soll ein paar Prellungen gehabt haben“, sagte der Angeklagte.

Einstellung gegen eine Auflage von 500 Euro für die Staatskasse

Tatsächlich seien die Verletzungen nicht ganz so leicht gewesen, nach einem längeren Krankenhausaufenthalt lebe die Frau seit Ende April in einem Wermelskirchener Pflegeheim. „Das wusste ich nicht, aber es tut mir sehr leid für die Verletzungen der Frau“, sagte der Unfallverursacher, dem sichtlich anzumerken war, dass ihn die ganze Situation durchaus belastete. Das sah auch sein Rechtsanwalt so. „Ich denke, dass deutlich geworden ist, dass er den Fehler bei sich sieht“, sagte der Jurist. Es seien diese Art von Unfällen, die in einem strafrechtlichen Verfahren eher ungünstig aufgehoben seien, sagte die Richterin. „Es gibt hier sicherlich einen zivilrechtlichen Bereich – die Schadensregulierung, das Schmerzensgeld“, erklärte sie weiter.

Auch der Rechtsanwalt betonte dies – und regte eine Einstellung des Strafverfahrens an. Dem konnte der Staatsanwalt durchaus folgen. „Allerdings mit einer Auflage“, sagte er. Es habe sich durchaus um eine Verletzung der Sorgfaltspflicht im Straßenverkehr gehandelt, allerdings sei die Situation, dass man auf dem Standstreifen mit einem sehr unmittelbaren Bremsmanöver des vor einem fahrenden Fahrzeugs zu rechnen habe, sei indes eher ungewöhnlich und nicht unbedingt zu erwarten. Insofern könne man das Verfahren zwar einstellen – „aber ich denke an eine Auflage von 500 Euro für die Staatskasse“, sagte der Staatsanwalt. Der Angeklagte stimmte dem genauso zu wie die Richterin.