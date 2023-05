Unfall an der Preyersmühle: 74-Jähriger verletzt

Polizei

+ © Roland Keusch Die Polizei sperrte die Straße. © Roland Keusch

Der Wermelskirchener war mit seiner Motobecane unterwegs.

Wermelskirchen. Ein 74-jähriger Motorroller-Fahrer wurde am Mittwochnachmittag bei einem Unfall verletzt.

Der Wermelskirchener fuhr laut Polizei mit seiner Motobecane aus Richtung Remscheid auf der L 409 nach Wermelskirchen. Dabei übersah er einen vor ihm anhaltenden Hyundai, den ein 18-jähriger aus Wermelskirchen lenkte. Es kam zum Zusammenstoß. Der 74-Jährige kam zu Fall. Er musste stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Straße von der Polizei gesperrt. Die Buslinie 260 fuhr in dieser Zeit zwischen Wermelskirchen und Remscheid eine Umleitung über die Talsperre und die Intzestraße. Die Haltestellen Preyersmühle, Weber, Steinackerstraße, Mannesmann, Kremer und Güterstraße entfielen. Die Linie 266 endete in Wermelskirchen am Busbahnhof und fuhr nicht nach Burg und Pohlhausen.

Am Abend konnte der Verkehr wieder normal fließen. kc