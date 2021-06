A1: Kommission tagt im Februar

Nach tödlichen Unfällen

Polizei, Kreis, Land Bezirksregierung wollen sich beraten. Mehr Prävention ist vorerst nicht geplant.

Von Anja Carolina Siebel

Es liegt jetzt im Wesentlichen im Verantwortungsbereich der Verkehrsteilnehmer. Das ist zumindest die Aussage von André Kiese, Sprecher der Bezirksregierung Köln, zu den zum Teil tragischen Unfällen, die sich immer wieder auf dem Streckenabschnitt der Autobahn 1, kurz vor dem Leverkusener Kreuz, ereignen. „Natürlich sind wir in engem Kontakt mit Polizei, dem Landebetrieb Straßen NRW und dem Kreis“, räumt Kiese ein. „Aber wir haben jetzt so viele Präventionsmaßnahmen auf den Weg gebracht; mehr kann man fast nicht machen.“

Er nennt Beispiele: „Schon kurz hinter der Ausfahrt Burscheid beginnt die Beschilderung mit Hinweis auf den Gefahrenpunkt.“ Außerdem gebe es blinkende Warnlichter. „Dann wurde die linke Fahrspur in den Gegenverkehr abgeleitet. Und es gibt eben die Blitzanlage.“

„Bei gutem Wetter knallen die da durch wie Raketen.“

André Kiese, Bezirksregierung

Inzwischen sei erwiesen, dass der tragische Unfall, bei dem ein 79-jähriger Wermelskirchener zu Tode kam, durch einen Fahrfehler passierte. Kiese: „Er hat die Geschwindigkeit falsch eingeschätzt und ist unter den Lkw gerutscht.“ Ob er zuvor geblitzt wurde, sei noch nicht bekannt.

Wie berichtet, hatte der Kreis Rhein Berg vor einigen Wochen eine Blitzanlage fest installiert; allerdings einige hundert Meter vor dem Gefahrenpunkt. Diese Maßnahme war zum Teil in die öffentliche Kritik geraten, weil sie nur stundenweise scharf geschaltet ist. „Das war aber von Anfang an so geplant“, sagt Birgit Bär als Pressereferentin des Rheinisch Bergischen Kreises. 14,5 Mitarbeiter habe die Kreisverwaltung „allein für diese Blitzanlage“ bereits eingestellt. Bär: „Es ist üblich, das eine solche Anlage zuerst getestet wird und noch nicht 24 Stunden in Betrieb ist.“ Vier bis sechs Stunden würden derzeit in Fahrtrichtung Köln geblitzt. „Zu unterschiedlichen Zeiten“, unterstreicht Birgit Bär. „Die Verkehrsteilnehmer wissen also nicht, wann die Anlage eingeschaltet ist.“ In die Falle gerieten bereits viele. Als die Anlage Anfang Januar scharf geschaltet wurde, erwischte das Blitzlicht schon in den ersten vier Stunden über 300 Fahrzeuge mit zu hoher Geschwindigkeit. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit: 164 Stundenkilometern bei erlaubtem Tempo 100.

„Bei gutem Wetter knallen die da durch wie Raketen“, sagt André Kiese von der Bezirksregierung. Auch Dirk Weber von der Autobahnpolizei appelliert an die Fahrer: „Natürlich würden wir es begrüßen, wenn die Blitzanlage künftig 24 Stunden aktiviert wäre“, sagt er. „Aber auch die Autofahrer sollten sich bewusst sein, dass es dort eben rasch zu Unfällen kommen kann – und dringend den Fuß vom Gaspedal nehmen.“ Die Wermelskirchener Fahrlehrerin Karola Krause fährt häufig mit ihren Fahrschülern zum Leverkusener Kreuz und wieder zurück. Auch sie sieht „viel Verantwortung“ bei den Fahrern. „Häufig beobachten wir, dass sich Pkw von der rechten Spur noch reindrängeln, aber bis kurz vor Schluss mit recht hoher Geschwindigkeit fahren“, berichtet sie. „Das ist einfach fahrlässig.“

Birgit Bär von der Kreisverwaltung kündigt an, dass in Kürze die Blitzanlage an 24 Stunden scharf geschaltet werden soll. Zudem wird es ein Treffen der Unfallkommission am 9. Februar geben, zu der Vertreter der Autobahnpolizei, des Kreises, der Bezirksregierung und Straßen NRW eingeladen sind. „Da werden die Unfälle wieder auf der Tagesordnung stehen“, ist André Kiese sicher.

