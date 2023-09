Und plötzlich leitet Dieter Falk die Probe

Musikproduzent und Komponist Dieter Falk übernahm – für viele Sänger sehr überraschend – am Dienstagabend die Probe für das Musical „Bethlehem“ in Dabringhausen. Projektchorleiterin Katrin Wengler (2. v. r.) freute sich über den großen Motivationsschub.

Projektchor übt in Dabringhausen für das Musical „Bethlehem“, das im Dezember in Düsseldorf aufgeführt wird.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Nur langsam wird es an diesem Abend im Gemeindehaus in Dabringhausen voller. Nach und nach erreichen die Sänger den hellen Saal. Wo sonst selten jemand zu spät kommt, ist an diesem Abend der Wurm drin. Der Gasalarm in Stumpf hat vor allem viele Sänger aus Dhünn zu einem Umweg gezwungen. Und Chorleiterin Katrin Wengler wirkt ungewohnt nervös. Kaum hat sie die Chorprobe vor noch recht lichten Reihen eröffnet, klärt sich der Grund für diese Nervosität. Plötzlich steht Dieter Falk in der Tür. Gut gelaunt und bereit, die Chorprobe zu übernehmen.

Im Chor wird es mit einem Schlag still. Schließlich wissen die meisten Sänger, wen sie da vor sich haben – einen der gefragtesten deutschen Musikproduzenten, der schon mit großen Bands und bekannten Künstlern zusammengearbeitet hat – mit PUR genauso wie mit Howard Carpendale, mit Nazareth genauso wie mit Neil Young – und der schließlich in der Popstar-Jury auch vor den Kulissen bekannt wurde. Nun steht er also in der großen Tür des evangelischen Gemeindehauses in Dabringhausen.

Nur Katrin Wengler wusste von dem Besuch: Dieter Falk hatte sich angekündigt – und das aus gutem Grund. Denn neben den vielen weltlichen Erfolgen hat der Musikproduzent und Komponist sich auch einen Namen mit riesigen christlichen Pop-Oratorien gemacht – wie „Luther“ oder „Die zehn Gebote“. Tausende Chorsänger aus der ganzen Republik bringt er dafür in Arenen zusammen. Im Dezember beteiligen sich mehr als 3000 Chorsänger an dem jüngsten Projekt „Bethlehem“ – unter Ihnen auch der Projektchor von Katrin Wengler in Dabringhausen.

Genau deshalb hat sich Dieter Falk nun auf den Weg ins Bergische gemacht. „Wenn der Komponist eines Musicals die Probe übernimmt, dann steckt da noch mal eine ganz andere Motivation drin“, sagt Katrin Wengler. Und die kommenden zwei Stunden beweisen, dass das stimmt. Eigentlich wollte Falk nur eine halbe Stunde bleiben, ein Lied ansingen, ein paar Tipps geben und kleine Anekdoten erzählen. Aber als er samt Piano und Einspielern vom Band einmal in seinem Element ist, bleibt er. Vielen der Chorsänger ist die Begeisterung ins Gesicht geschrieben.

Es ist erst die zweite Probe des Projektchores, zu dem Sänger aus Dhünn und Dabringhausen genauso wie aus Remscheid und vereinzelt auch aus Wermelskirchen gehören. „Aber ich höre schon, ihr habt euch in das Material eingearbeitet“, lobt Falk nach ein paar Minuten. Immer kraftvoller und mutiger werden die Sänger unter dem Dirigat von Falk. Der begleitet selbst am Keyboard, spielt aber auch immer mal wieder die Stimmen der Solisten oder der Band ein. „Seht nur ein Komet“, singen Sopran und Bass – als hätten sie nie etwas anderes getan.

Und Falk ermutigt sie, aus sich herauszukommen. Er überschüttet die wenigen Männer im Bass und im Tenor mit Anerkennung – und entlockt ihnen Töne, über die Katrin Wengler, die an diesem Abend im Alt mitsingt, überrascht den Kopf schüttelt. „Die Töne haben wir in der Probe bisher nicht gefunden“, sagt sie später, „toll, was hier heute Abend möglich ist.“ Mal zieht Falk das Tempo an, ein anderes Mal gibt er Tipps, um schon beim ersten Ton ganz präsent zu sein. „Das kommt hier her“, sagt er und deutet auf das Zwerchfell. Und als er das nächste Mal den Einsatz gibt, singt der Chor mit so viel Kraft, dass den Sängern selbst kurz die Überraschung ins Gesicht geschrieben steht.

Immer mal wieder erzählt er kleine Anekdoten – von der Begegnung mit Detlef Soost in der Popstar-Jury, mit den großen Solisten des Musical-Projekts oder vom Telefonat mit Michael Kunze am Vormittag. Als er die Sänger am Ende zum Medley bittet, schließt er irgendwann die Augen und fühlt die Musik, die hier in zwei Stunden entstanden ist. „Super und Dankeschön“, sagt er noch und dann ist er wieder weg. Im Gemeindehaus schütteln sie noch überrascht die Köpfe.

„Das ist schon was Besonderes, wenn Dieter Falk deine Chorprobe übernimmt“, sagt dann Katrin Wengler und lacht. Sie sei etwas pingeliger mit ihrem Chor, achte mehr auf korrekte Töne und Einsätze. „Aber hier ging es heute Abend nicht um stures Tönelernen, hier ging es um viel mehr“, stellt sie fest. Und das haben auch viele der Sänger gespürt, die Ende September zur ersten großen Probe mit den 3000 anderen Chorsängern nach Düsseldorf aufbrechen.

Ninja vom Stein und Wiebke Schulze waren schon beim letzten Musical-Projekt mit Dieter Falk dabei: „Wenn man dann mit dem riesigen Chor auf der Bühne steht und mitsingt, dann ist das ein absolutes Gänsehautgefühl“, sagt Wiebke Schulze. Sänger zwischen 6 und 90 Jahren seien mit dabei. „Dann erlebt man, was Musik schafft, von der wir selbst ein Teil sind“, erzählt Ninja vom Stein. Und dann verlassen die beiden summend und zufrieden das Gemeindehaus.

Zwei Aufführungen

Termine: Das große Chormusical „Bethlehem“ mit den Sängern aus Dabringhausen wird am 16. Dezember im PSD Bank Dome in Düsseldorf aufgeführt – um 14 und um 19 Uhr.

Zusammenarbeit: Partner des großen Projekts, das von der Stiftung Creative Kirche getragen wird, sind unter anderem die Rheinische Post und die Evangelische Kirche im Rheinland.

Tickets: Eintrittskarten kosten zwischen 24,90 und 69,90 Euro – ermäßigt 22,40 und 62,90 Euro – im Online-Shop:

www.chormusical-bethlehem.de