Und immer wieder: „Angi, kannst du mal eben?“

Angela Platt ist für den geselligen Teil beim „Herrendoppel-Tennisturnier 77+“ in Pohlhausen zuständig.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Ab Montag hat sich Angela Platt Urlaub genommen. Zwei Wochen Sommerferien. Statt die Beine hochzulegen, hat die Pohlhausenerin sich aber eine lange Liste geschrieben: Schließlich ist Angela Platt die Vorsitzende des Festausschusses beim Tennisverein Tura Pohlhausen. Und vom 26. bis 30. steht dem Verein die größte Veranstaltung des Jahres ins Haus: das beliebte „Herrendoppel 77+“. Rund um das sportliche Programm auf den Plätzen sorgt Angela Platt mit eifrigen Helfern für den geselligen Teil.

„Montagvormittag geht es los“, sagt Angela Platt und erzählt von dem großen Bierwagen, der dann zum Tennisgelände unterhalb des Sportplatzes gebracht wird. Denn wenn am Mittwoch der sportliche Startschuss zum Turnier fällt, soll rund um die Plätze alles fertig sein. „Wir bauen Zelte auf, bereiten die Küche vor und stimmen uns noch mal ab“, erklärt Angela Platt. Den Dienstag habe sie dem Team dann zum Durchatmen gegeben, bevor es am Mittwoch losgeht. „Ich nutze den ruhigen Moment am Dienstag allerdings, um den Bierwagen einzuräumen“, sagt sie.

Die Getränke hat sie schon vor Wochen bestellt. Und dabei hat sie ihre vertraute Rechnung aufgestellt. „Im vergangenen Jahr waren so viele Menschen beim Turnier, dass wir am Samstag und am Sonntag Getränke nachordern mussten“, erzählt sie. Aber weil Angela Platt gerne auf alles vorbereitet ist, hatte sie mit dem Getränkehändler bereits entsprechende Verabredungen getroffen. „Wir hatten also eine Notfallnummer und konnten ganz kurzfristig mehr Getränke bekommen“, erzählt sie. Die Festausschussvorsitzende hat in den vergangenen zehn Jahren schon manch kleine Notfälle, unzählige Fragen und Herausforderungen gemeistert – und dabei wertvolle Erfahrungen gesammelt. Inzwischen bringt sie so schnell nichts mehr aus der Ruhe. Schon gar nicht, wenn der beliebte Ruf über das Gelände schallt: „Angi, kannst du mal eben?“

Als der Vereinsvorstand damals bei ihr anklopfte und fragte, ob sie nicht Festausschussvorsitzende werden wollte, da lehnte sie allerdings erstmal dankend ab. „Ich bin schon ein verantwortungsbewusster Typ“, sagt sie und erzählt von den Aufgaben, die sie schon zu Kindergarten- und Schulzeiten ihrer Tochter Celine übernahm. Und als das Mädchen als Grundschülerin anfing, Tennis zu spielen, da fragte Angela Platt nicht zweimal, wo sie helfen könnte.

Sie fuhr zu allen Spielen, bereitete Obst, Kuchen und Getränke vor. „Und ich hatte dabei immer Spaß“, sagt sie, „wir fühlen uns hier wohl und mögen das familiäre Miteinander.“ Allzu überraschend hätte die Anfrage aus dem Vorstand damals also nicht kommen dürfen. „Aber ich war überrascht“, sagt Angela Platt heute. Sie erbat sich schließlich Bedenkzeit und sagte dann doch noch zu: Der Verein versprach, zu helfen, und auch ihre Vorgänger sicherten ihr Unterstützung zu. „Das alles ist nur möglich, weil wir hier an einem Strang ziehen“, sagt sie heute und denkt auch an ihre eigene Familie, „und weil wirklich viele helfende Hände dabei sind.“

Mit Angela Platt im Festausschuss veränderte sich mit den Jahren auch das Gesicht der Veranstaltung: Rund um den Bierwagen entstand ein Treffpunkt mit Zelten – zum Kuchenverkauf, für die unzähligen belegten Brötchen, die während der fünf Tage an Spieler und Besucher über den Tresen gehen, und um auch bei unsicherem Wetter einen Unterstand zu haben.

„Und ich habe den Anspruch, jedes Jahr auch etwas Neues anzubieten“, erzählt sie. Die belegten Brötchen gehören seit jeher zum Standardprogramm. Inzwischen gibt es donnerstags zusätzlich Bockwürstchen, und freitags steht ihr Mann am Grill. Samstags wird Kuchen angeboten, und sonntags werden Waffeln gebacken. Den Teig dafür rühren fleißige Hände in der Küche an. Und am Samstagabend, vor dem großen Finaltag, lädt der Tennisverein zum Buffet ein: „Das stemmen wir allerdings nicht selbst“, sagt Angela Platt. Auch wenn die Köstlichkeiten geliefert werden, wollen die Besucher doch einen gastlichen Platz finden: Kamen früher 70 bis 80 Gäste zum Buffet und zur anschließenden Players-Night, sind in diesem Jahr 130 Besucher angemeldet. Und damit der Samstagabend mit Livemusik auch kulinarisch noch einen besonderen Anstrich bekommt, hat Angela Platt seit vergangenem Jahr einige Cocktails auf die Karte gesetzt. „Die Einkaufsliste ist also noch etwas länger geworden“, erzählt sie und berichtet von den Fahrten in die Metro und der Ausschau nach günstigen Angeboten. „Ich mache mir schon das ganze Jahr über Gedanken und sammle Ideen“, erzählt sie. Die Aufgabe als Event-Managerin reize sie sehr.

„Aber natürlich ist das auch anstrengend“, sagt sie. Angela Platt ist jeden Tag die Erste am Platz – und häufig auch die Letzte, die geht. „Ich bin halt auch selber eine Feiermaus“, erzählt sie und lacht. Aber das hindert sie nicht daran, morgens schon alles vorzubereiten, bevor die ersten Vereinskollegen und Spieler zu den Plätzen kommen.

Das größte Lob: „Wenn die Menschen am Sonntagabend zufrieden nach Hause gehen und sich auf das nächste Jahr freuen“, sagt sie. Für Angela Platt ist dann übrigens noch nicht Schluss: Am Sonntag wird aufgeräumt, am Montag der Bierwagen übergeben. Und dann kann auch Angela Platt die Beine hochlegen.

Hintergrund

Das „Herrendoppel 77+“ findet vom 26. bis 30. Juli in Pohlhausen statt. 2022 traten 42 Teams an. Die zwei Spieler eines Teams bringen gemeinsam mindestens 77 Lebensjahre mit. Zur Players-Night Samstagabend spielt die Gruppe Oh!Rooster. Für Kinder wird ein eigener Bereich eingerichtet – mit Kino und kulinarischen Köstlichkeiten. Außerdem hat das Team um Angela Platt für den Festsamstag auch einen Fahrservice organisiert und finanziert: Besucher werden bei Bedarf nach Hause gefahren.