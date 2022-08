Unbekannte zerstören Bank

Der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) beklagt die Zerstörung einer Sitzbank, die der Verein in Lüffringhausen aufgestellt hatte.

Sie sei von Unbekannten aus der Verankerung gerissen und dabei schwer beschädigt worden. Ein Remscheider Radfahrer-Ehepaar hatte den Schaden dem Verein gemeldet. „Wir als gemeinnütziger Verein freuen uns, wenn sich der Verursacher des Schadens zur Regulierung freiwillig bei uns meldet“, schreibt Vorsitzender Bernd Weis. „Andernfalls sehen wir uns gezwungen,

Strafantrag zu erstatten. Für Hinweise, die dazu führen, dass die Kosten für die Ersatzbeschaffung übernommen werden, setzen wir als Verein eine Belohnung von 200 Euro aus.“ -acs-

Hinweise an den VVV Wermelskirchen unter Tel. (0 21 96) 8 84 00 74 oder per E-Mail an: info@vvv-wermelskirchen.de