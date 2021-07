Unbekannte kippen Bauschutt ab

Sauerei

Vermutlich handelt es sich um Abfälle aus der Industrie.

Erneut hat ein Unbekannter ein Waldstück in Wermelskirchen in eine wilde Müllkippe verwandelt. In einem Wald hinter dem Obi-Markt wurden mehr als 7,5 Kubikmeter Bauschutt – Rigipsplatten, Holz, Steinwolle, Türen – einfach abgeladen. „Das ist keine kleine Sache“, betonte Ralf Magney, der von der Stadtverwaltung mit der Beseitigung des illegalen Müllhaufens beauftragt worden war. Und die war aufwendig.

Bei der Steinwolle handelte es sich nämlich um Sondermüll, der separat verpackt zur Deponie nach Lindlar gebracht werden musste. Magney geht davon aus, dass es sich um Schutt aus einem Industriegebäude handelt – „das ist nicht aus einem Privathaus, und der Verursacher muss sich hier ausgekannt haben.“

Die Entsorgung wird Kosten im vierstelligen Bereich verursachen, der Steuerzahler kommt dafür auf, sollte der Verursacher nicht ermittelt werden. Für sachdienliche Hinweise, die den Verursacher überführen, setzt die Stadtverwaltung eine Belohnung von 250 Euro aus. Wer eine illegale Müllentsorgung entdeckt, kann sich an die Abfallberatung im Wermelskirchener Rathaus, (02196) 710-224) wenden. ser