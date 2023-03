Unbekannte brechen in Sellscheid ein

Kriminalität

Mindestens drei männliche Täter versuchten laut Polizeibericht, am Freitag gegen 13.40 Uhr in ein Einfamilienhaus in Sellscheid zu gelangen.

Beim Hebeln an den Fenstern lösten sie jedoch die Alarmanlage aus. Ein Nachbar konnte noch drei Personen erkennen, welche sich zügig entfernten. Zeitgleich waren auch schon die Hauseigentümer über die angeschlossene Sicherheitsfirma über den Alarm informiert worden und bereits auf dem Rückweg. -acs-

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (02202) 2050 entgegen.