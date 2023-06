Höhrath: Jetzt stehen erstmal Verhandlungen an

Über mögliche Konsequenzen von Höhraths Rückzug nach Wermelskirchen hält sich die Verwaltung noch zurück – zunächst müssen die Verhandlungen mit Solingen aufgenommen werden.

Wermelskirchen. Für die Stadt Solingen ist es jetzt auch beschlossene Sache: Zumindest hatte der Rat der Klingenstadt Mitte Juni entschieden, dass Solingens Verwaltung mit Wermelskirchen über eine Ausgliederung der Ortschaften Höhrath und Angerscheid verhandeln soll. In Wermelskirchen hatte es einen solchen Ratsbeschluss für Verhandlungen nach einem entsprechenden CDU-Antrag wie berichtet bereits vorher gegeben.

Gleichwohl ein Rückzug der Ortschaften Höhrath und Angerscheid nach Wermelskirchen große Veränderungen, unter anderem in der Schul- und Kita-Planung, nach sich ziehen würde, äußert sich die Verwaltung derzeit sehr zurückhaltend über mögliche Konsequenzen:

Die Entscheidung könnte noch Monate dauern

„Der Beschluss des Rates der Stadt Solingen besagt zunächst, dass die Solinger Verwaltung Verhandlungen zu einem Gebietsänderungsvertrag mit der Stadt Wermelskirchen aufnimmt“, heißt es auf Nachfrage des WGA von Seiten der Wermelskirchener Stadtspitze. Und weiter: „Das wird sicherlich in den kommenden Wochen geschehen und dann müssen wir uns im Detail angucken, was das für die Stadt bedeutet und welche Maßnahmen ergriffen werden müssten. Anschließend müssen die Ergebnisse auch unserem Rat vorgelegt werden. Und wir dürfen nicht vergessen, dass einem Gebietsänderungsvertrag zwei Bezirksregierungen zustimmen müssen. Wir reden also nicht von einem Zeitraum von wenigen Wochen, in der eine Entscheidung gefällt wird. Von daher warten wir jetzt erstmal ab, was die Gespräche mit den Solingern bringen.“

Die Klingenstädter haben in einer ihrer Ratsvorlagen indes schon konkrete Pläne vorgelegt; unter anderem mit Begrenzungsvorschlägen für die betreffenden Gebiete. An der Zugehörigkeit der Talsperre zu Solingen soll sich bei der der aktuellen Umgliederung demnach aber nichts ändern. Deswegen geht es nur um die beiden Ortschaften nahe der Stadtgrenze selbst. Eine Stadtgrenze hinter dem bebauten Teil der Ortschaften reiche aus, um die Interessen der Stadt Solingen zu wahren, erklärte dazu die Solinger Stadtverwaltung.

Viele haben ihren Fokus in Wermelskirchen

„Darüber wird natürlich zu diskutieren sein“, räumt Stefan Leßenich, der CDU-Stadtverbandsvorsitzende von Wermelskirchen, ein. Wie berichtet, hatte die CDU nach einer Ortsbegehung in Höhrath einen entsprechenden Antrag für die Wiedereingliederung Höhrats nach Wermelskirchen gestellt. „Deshalb begrüßen wir den Ratsbeschluss zur eventuellen Umgliederung von Solingen nach Wermelskirchen natürlich außerordentlich“, betont Leßenich.

Bewohner der beiden Ortschaften hatten bereits vor drei Jahren erneut den Wunsch einer Gebietsänderung geäußert. Ein Anlass war die Vergabe von Betreuungsplätzen in Wermelskirchener Kindertagesstätten. Einige Höhrather und Angerscheider hatten sich beschwert, weil sie ihre Kinder kilometerweit in die Solinger Innenstadt in Kita und Schule fahren müssen, statt nur wenige Kilometer ins benachbarte Wermelskirchen. Unter anderem die Bezirksvertretung Burg/Höhscheid war es, die eine Bürgerbefragung in Höhrath und Angerscheid initiiert hatte. „Das Ergebnis war mit 70 Prozent für einen Rückzug deutlich“, sagt deren Bezirksbürgermeister Paul Westeppe (CDU).

Der Vorsitzende der Höhrather Bürgerinitiative, Burkhard Stock, begrüßt das Ergebnis der Bürgerbefragung; hatte sich die Initiative doch bereits erstmals in den 1980er Jahren dafür eingesetzt, dass die Ortschaften wieder zu Wermelskirchen gehören: „Viele von uns haben ihre Lebensmittelpunkte in Wermelskirchen, gehen dort zum Arzt und zum Sport, sind Mitglieder in Vereinen.“ Burkhard Stock selbst gehört seit Jahren dem Wermelskirchener Geschichtsverein an. „Wir sind uns bewusst darüber, dass das Ganze nicht in einigen Wochen über die Bühne ist“, räumt er ein. Immerhin gehören beide Städte zwei Bezirksregierungen, Düsseldorf und Köln, an, die beide zu informieren sind. „Aber wir wünschen uns trotzdem ein möglichst rasches Verfahren und vor allem Transparenz. Denn es gibt wohl einiges zu verhandeln. Und über den Stand der Dinge wüssten wir Anwohner beizeiten gern Bescheid.“

Hintergrund

Die beiden Ortschaften Höhrath und Angerscheid gehören seit den 1970er Jahren zu Solingen. Mit deren Eingemeindung sollten seinerzeit die Interessen Solingens an der Wasserversorgung über die Sengbachtalsperre gesichert werden. Höhrath hat auch weiterhin die Telefon-Vorwahl 02196.

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Es bleibt spannend

© Roland Keusch

Wenn sich auch die Verwaltung derzeit noch bedeckt hält mit Aussagen über mögliche Konsequenzen einer Wiedereingliederung von Höhrath und Angerscheid: Im Verlauf des Prozederes wird es wohl notwendig sein, etwas detaillierter gegenüber der Öffentlichkeit zu werden.

Denn wenn es nach den Verhandlungen tatsächlich zu einer Wiedereingliederung kommt, hat das weitreichende Konsequenzen. Nicht nur hinsichtlich von Gebietsverhältnissen, die sich ändern. Gerade auch auf die Kitabedarfsplanung und die Planung der Schullandschaft wird der Bevölkerungszuwachs durch die Anwohner der beiden Ortschaften Einwirkungen haben.

Positiv ist sicher zu bewerten, dass es vor Jahren nicht zu einer – ja damals zur Debatte stehenden – Schließung der Grundschule Hünger gekommen ist. Denn dorthin wird es sicher Zuzug der Höhrather und Angerscheider geben. Es bleibt spannend. Und hoffentlich transparent.