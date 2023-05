Um Stefan Leßenichs Stellvertretung wird gekämpft

Jahresversammlung der CDU.

Von Stephan Singer

Seine Bestätigung als Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes stand nicht zur Debatte: Ohne Gegenkandidatur bestätigte die Hauptversammlung der Christdemokraten in Wermelskirchen Stefan Leßenich für weitere zwei Jahre in seinem Amt. Bei einer Nein-Stimme vereinte Stefan Leßenich von den 39 Stimmberechtigten im Bürgerzentrum 38 Ja-Stimmen auf sich. Damit führt Leßenich den Stadtverband bei den anstehenden Wahlkämpfen unter anderem zur Europawahl in 2024 und zur Kommunalwahl in 2025.

Eine Kampfabstimmung gab es bei der Wahl der zwei stellvertretenden Vorsitzenden: Hier kandidierten die beiden bisherigen Amtsinhaber Claudia Lambeck und Thorsten Schmalt sowie Susanne Burghoff vom CDU-Ortsverband Dabringhausen. Schmalt mit 30 Ja-Stimmen und Burghoff mit 21 Ja-Stimmen setzten sich durch – Lambeck erhielt 15 Ja-Stimmen.

Unstrittig und ohne Gegenkandidaten blieben bei den Vorstandswahlen: Bernd Hibst als Schatzmeister (39 Ja-Stimmen), Karl-Heinz Wilke als Schriftführer (30 Ja-, fünf Nein-Stimmen und vier Enthaltungen), Nicole Klicki als Mitgliederbeauftragte (26 Ja, acht Nein, fünf Enthaltungen), Benjamin Schmidt als Medienbeauftragter (35 Ja, ein Nein, drei Enthaltungen) sowie Petra Sprenger als Wirtschaftskontakterin (31 Ja, fünf Nein, drei Enthaltungen).

Vorstand wurde auf 13 Personen verkleinert

Für die fünf Beisitzer-Positionen stellten sich mit Werner Allendorf, Tobias Bösenberg, Peter Bongartz, Friedel Burghoff, Martin Fleschenberg, Monika Müller, Dirk Rafael, Marc Schönherr und Antonia Wilke neun Kandidaten zur Wahl. Das Rennen machten Martin Fleschenberg, Tobias Bösenberg, Marc Schönherr, Antonia Wilke und Monika Müller.

Vor den Wahlen hatte die Versammlung die bereits vor zwei Jahren abgestimmte Regelung zur Verkleinerung des Vorstandes bestätigt: Insgesamt sollen 13 Personen den Wermelskirchener CDU-Stadtverband führen.

Stefan Leßenich, der auch stellvertretender Bürgermeister ist, beschwor gegenüber der Versammlung die Maxime „seiner“ CDU: „Wir wollen die Kümmerer für die Bürgerinnen und Bürger in Wermelskirchen sein.“ Die CDU sei die stärkste Kraft und müsse entsprechend die Richtlinien in der Kommunalpolitik vorgeben. Stefan Leßenich blickte voraus: „Wir können auch eine volle Stelle eines Wirtschaftsförderers bei der Stadtverwaltung fordern.“

Schatzmeister Bernd Hibst verwies auf ein finanzielles Polster, mit dem die CDU die kommenden Wahlkämpfe antreten kann: Demnach konnte der Stadtverband das vergangene Jahr mit einem Überschuss abschließen. Zu Jahresbeginn 2022 lag ein Kassenbestand von rund 31 500 Euro vor, am Jahresende waren es knapp 38 000 Euro.