Ukrainerin tritt mit ihrem Sohn die Heimreise an

Anna Shymko war im März 2022 nach Wermelskirchen gekommen – das Heimweh trieb sie jetzt zurück.

Wermelskirchen. Anna Shymko kann sich sicher noch gut an diesen Morgen erinnern, der ihr Leben veränderte. Damals, Ende Februar 2022. „Wir hörten um 5 Uhr früh die Bomben“, hatte die heute 30-Jährige im März 2022 im Gespräch mit dem WGA erzählt. Sie war direkt nach Kriegsbeginn mit ihrem Sohn Danylo (3) in einer dramatischen Flucht nach Deutschland ausgereist. Der Kontakt zu ihrer Gastgeberin in Oberburg war über den Wermelskirchener Journalisten Burkhard Kress zustande gekommen, der Freunde und ein Patenkind in der Ukraine hat.

Nun soll es für die Familie zurückgehen, zurück in ihr Heimatland. „Nicht zuletzt, weil der kleine Sohn großes Heimweh hatte“, erzählt Burkhard Kress. Aber ein weiterer Grund für die junge Ukrainerin war wohl auch, dass die Westukraine und der Großraum Lviv (Lemberg) momentan nur noch vereinzelt von den Russen angegriffen werden.

Annas Vater Volodymyr Gnat ist inzwischen 60 Jahre alt, somit ist er vom Kriegsdienst befreit und darf aus der Ukraine ausreisen. Kurzerhand habe er sich jetzt ein Auto bei Freunden geliehen und sei mit seiner Frau Lilia Gnat nach Wermelskirchen gefahren, um Tochter Anna und Enkelsohn Danylo dort abzuholen.

Anna Shymko habe die Zeit in Wermelskirchen genutzt, um Deutsch an der Volkshochschule zu lernen. Das hatte sie damals schon angekündigt: „Wenn der Krieg länger dauert, möchte ich hier Deutsch lernen und einem Beruf nachgehen.“ In der Ukraine hatte sie bis zur Elternzeit als Buchhalterin gearbeitet.

Nach etwa 40 Stunden Fahrt zuhause angekommen

Burkhard Kress erzählt: „Sie war sehr eifrig und heute kann man sich sehr gut mit ihr auf Deutsch unterhalten. Sie will in der Ukraine ihre Deutschkenntnisse vervollständigen und hofft eines Tages bei einer deutschen Firma in Lviv einen Job zu finden.“

Nach einiger Zeit im Bergischen hatte ihr Sohn Danylo einen Kindergartenplatz in Wermelskirchen bekommen. Der sehr schüchterne Junge sei sehr gern in die Kita gegangen; nicht zuletzt, weil er dort mit drei anderen ukrainischen Kindern Kontakt haben konnte. Aber die Trennung von Vater und Großeltern habe ihm die ganze Zeit über sehr zugesetzt. Anna indes habe immer wieder erwähnt, dass die Menschen in Wermelskirchen sehr freundlich zu den beiden gewesen seien und ihnen überall geholfen wurde. Besonders nett fand sie auch ihre Vermieterin und Danylos Erzieherin. Sie danke den Wermelskirchenern, „dass sie und ihr Sohn während der Bombenangriffe in Sicherheit leben konnten“.

Nach etwa 40 Stunden Fahrt seien die vier, Anna Shymko, Danylo und ihre Eltern, dann in Striyj in der Nähe von Lviv angekommen.

Ein großer Wunsch von Anna hat sich indes noch nicht erfüllt: Sie wollte in ein freies, unabhängiges Land zurückkehren.