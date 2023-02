Übler Streich? Puppenkopf baumelt von Brücke in Wermelskirchen

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Puppenköpfen oder dem Vorfall in Wermelskirchen geben können.

Ein 43-Jähriger aus Remscheid musste mit seinem Pkw eine Vollbremsung machen. Nur so konnte er einen Zusammenstoß mit dem Puppenkopf verhindern.

Wermelskirchen. Einen sehr geschmacklosen Scherz, der auch ganz anders hätte ausgehen können, haben sich Unbekannte in Wermelskirchen erlaubt. Sie seilten am Sonntag einen Puppenkopf von einer Fußgängerbrücke über die Dellmannstraße ab, so dass dieser circa zwei Meter über der Fahrbahn hing. Das berichtet die Polizei am Mittwoch.

Gegen 20.20 Uhr befuhr ein 43-jähriger Remscheider mit seinem Pkw die Dellmannstraße und musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit dem abgeseilten Puppenkopf zu verhindern.

Ein weiterer Autofahrer, der sich unmittelbar hinter dem Remscheider befand, musste ebenso eine Vollbremsung einleiten, um einen Auffahrunfall zu verhindern. Glücklicherweise entstand kein Schaden, jedoch hätte die Situation zu einem Verkehrsunfall mit schweren Folgen führen können.

Der Remscheider, der mit vier Kindern in seinem Fahrzeug unterwegs war, informierte die Polizei.



Die Beamten fanden vor Ort insgesamt zwei Puppenköpfe vor und stellten sie sicher. Sie nahmen eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf. Zudem bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise, die auf die Herkunft der Puppenköpfe schließen lassen.

Auch Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, insbesondere der zweite Verkehrsteilnehmer, der mit einem grünen Opel Corsa unterwegs gewesen sein soll, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Burscheid unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. red

