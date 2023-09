Überprüfung: Gute Noten für den Kreis

Der Rheinisch-Bergische Kreis hat bei der Überprüfung in den meisten Bereichen gut abgeschnitten.

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat den Kreis unter die Lupe genommen.

Von Frihtjof Bublitz

Rhein-Berg. Frei nach dem Motto "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser" hat die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (gpaNRW) sich vom Rheinisch-Bergischen Kreis im Rahmen der überörtlichen Prüfung ein genaues Bild gemacht. „Wir erleben herausfordernde Zeiten für die Kommunalfinanzen. Die Vielfachkrisen – Ukraine-Krieg, Migrationskrise, Inflation und wirtschaftliches Null-Wachstum – sind enorme Stressfaktoren. Der Kreis nimmt diese Herausforderungen in den geprüften Bereichen an. Er ist durchweg organisatorisch gut aufgestellt und arbeitet hart dafür, dass dies so bleibt“, erklärt die Stellvertreterin des Präsidenten Simone Kaspar anlässlich der Ergebnisvorstellung beim Rheinisch-Bergischen Kreis.

Im Mittelpunkt der Prüfung standen die Themenbereiche Finanzen, Tax Compliance Management System, Informationstechnik, Hilfe zur Erziehung, Hilfe zur Pflege, Bauaufsicht, Vergabewesen sowie Verkehrsflächen. „Die Haushaltssituation hat sich im Vergleich zur letzten Prüfung verbessert. Die Haushaltsjahre 2018 bis 2020 schlossen mit Überschüssen ab. Das Eigenkapital konnte gestärkt werden“, analysiert gpa-Prüfer Thomas Malek: „Zudem ist die Eigenkapitalquote des Kreises im interkommunalen Vergleich überdurchschnittlich hoch. Die Pro-Kopf-Verschuldung des Kreises ist niedriger als bei den meisten anderen Kreisen.“ Der Kreis nimmt auf die im Vergleich zu anderen Kreisen schlechtere Finanzsituation seiner kreisangehörigen Kommunen Rücksicht. Er verzichtet auf eine auskömmliche Kreisumlage und hat zudem im Betrachtungsjahr 2020 einen der niedrigsten Umlagebedarfe in NRW. Durch die geplanten Fehlbeträge verringert sich das Eigenkapital.

Der Kreis ist gut unterwegs und arbeitet intensiv daran

Erstmals war das Themenfeld Tax Compliance Management System (TCMS) Teil der Prüfung. Das TCMS dient der Überwachung und Steuerung von Steuerrisiken. „Der Kreis ist gut unterwegs und arbeitet intensiv daran, die Einführung eines TCMS plan- und fristgerecht abzuschließen“, erläutert Thomas Malek. „Der Kreis betreibt seine Informationstechnik (IT) weitestgehend eigenständig. Das Betriebsmodell bildet die Grundlage für eine hohe Flexibilität bei der Steuerung von IT-Leistungen. Der Kreis kann in der Digitalisierung auf eine klare Strategie zurückgreifen und hat ein Prozessmanagement eingerichtet“, fasst gpa-Projektleiterin Sandra Diebel die Prüfungsergebnisse zusammen. Die Rahmenbedingungen für die Digitalisierung der Schulen des Kreises sind sehr gut, so die gpaNRW. Der Ausstattungsprozess wird aktiv gesteuert und Standards sind definiert.

Eine sehr gute Bewertung erhält das Kreisjugendamt für seine Arbeit im Handlungsfeld Hilfe zur Erziehung (HzE) von der gpaNRW. „Der Kreis hat die niedrigste HzE-Falldichte. Dies ist ein Ergebnis der multiplen organisatorischen Veränderungen und Anpassungen der Arbeitsabläufe sowie der konzeptionellen Umsetzungen der vergangenen Jahre – Stichwort ‚Phasenmodell‘“, so Sandra Diebel. Die gpaNRW zeichnet den Rheinisch-Bergischen Kreis daher als nachahmenswertes „gutes Beispiel“ aus.

Auch der Bereich Hilfe zur Pflege erhält von der gpaNRW gute Noten. Die Aufgabenwahrnehmung ist in den letzten Jahren durch grundlegende gesetzliche Änderungen geprägt. Weitere Herausforderungen sind der fortschreitende demografische Wandel sowie der bestehende Fachkräftemangel. „Die Transferaufwendungen je Leistungsbezieher sind vergleichsweise niedrig. Ursächlich hierfür sind ein hoher Anteil ambulanter Hilfen sowie niedrige stationäre Transferaufwendungen je Leistungsbezieher“ erklärt Sandra Diebel. Handlungsempfehlungen der gpaNRW an den Kreis sind unter anderem der Ausbau der Kurzzeitpflege weiter zu fördern und die hohe ambulante Leistungsdichte zu überprüfen.

Der Kreis soll die Zahl der unerledigten Bauanträge überprüfen

Die Bauaufsicht bildete einen weiteren Bestandteil der Prüfung. „Der Baugenehmigungsprozess ist klar strukturiert und gewährleistet eine zügige Abwicklung des Verfahrens“, lobt gpa-Prüferin Sabine Pawlak. Die Zahl der unerledigten Bauanträge sollte der Kreis regelmäßig überprüfen und falls erforderlich bei der Aufgabenverteilung Anpassungen vornehmen, rät die gpaNRW, um Belastungsspitzen in der Belegschaft zu verhindern.

Der Kreis wickelt seine Vergabeverfahren über dezentrale Beschaffungsstellen ab. „Wir empfehlen dem Kreis, eine zentrale Vergabestelle einzurichten. Sie gewährleistet die rechtssichere, korruptions-präventive und wirtschaftliche Abwicklung von Auftragsvergaben am effektivsten“, wirbt Sabine Pawlak mit den Vorzügen einer zentralen Vergabestelle.

Die Erhaltung von Verkehrsflächen ist mit finanziellen Belastungen verbunden. Der Kreis stelle hier keine Ausnahme dar. Positiv ist, dass der Kreis über eine Straßendatenbank mit aktuellen Daten und Informationen verfügt, regelmäßige Zustandserfassungen vornimmt und eine gute Abstimmung zwischen Finanz- und Verkehrsflächenmanagement erfolgt. „Der Zustand der Kreisstraßen ist ein klassisches „Unentschieden“. Die Hälfte befindet sich in gutem, die andere Hälfte in einem schlechten Zustand.

„Der Rheinisch-Bergische Kreis verfügt über stabile Kreisfinanzen. Im Landesvergleich steht der Kreis in einigen geprüften Handlungsfeldern sehr gut da. Landrat Stephan Santelmann erklärt: „Ich freue mich, dass die überörtliche Gemeindeprüfungsanstalt die von uns geleistete Arbeit so würdigt. Das motiviert uns und bestätigt uns, auf dem richtigen Weg zu sein.“