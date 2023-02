Übernachtungszahlen steigen wieder

Tourismus erreicht im Rheinisch-Bergischen noch nicht das Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019.

Von Stephan Singer

Die Übernachtungszahlen, die vom Statistischen Landesamt IT.NRW für die Region „Das Bergische“ erfasst werden, sind im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 44,6 Prozent gestiegen. Insgesamt haben die Beherbergungsbetriebe im Bergischen im vergangenen Jahr mehr als 400 000 Gäste begrüßt. Das ist eine Steigerung der Ankunftszahlen um 78,6 Prozent gegenüber 2021, wie Stephanie Kröber, Sprecherin der Naturarena Bergische Land GmbH, kurz „Das Bergische“, feststellt.

Die Branche ist trotzdem noch nicht über den Berg

Der Rheinisch-Bergische Kreis konnte sein Vorjahresergebnis bei den Übernachtungen um 43,1 Prozent und der Oberbergische Kreis um 44,4 Prozent steigern. Die Zahl der Ankünfte sowie die Übernachtungszahlen liegen jedoch immer noch deutlich unter denen aus dem Vor-Corona-Jahr 2019. Zudem ist zum Ende des Jahres 2022 (November und Dezember) ein Rückgang an geöffneten Betrieben und angebotenen Betten gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr 2021 zu verzeichnen.

„Wir freuen uns, dass im Jahr 2022 wieder deutlich mehr Menschen ins Bergische gereist sind als noch im Jahr zuvor; auch wenn wir insgesamt noch nicht wieder an Vor-Corona-Zeiten anknüpfen können. Das Loch im Geldbeutel aufgrund gestiegener Energie- und Lebensmittelpreise ist sicherlich ein Grund dafür, dass die Menschen noch nicht ganz zu alter Reisefreude zurückgefunden haben“, stellt Gabi Wilhelm, Geschäftsführerin von „Das Bergische“, fest. „Auch die Betriebe sind von den Auswirkungen der Inflation, gestiegenen Energiekosten und zudem vom Fachkräftemangel arg betroffen. Das merken wir unter anderem an der rückläufigen Anzahl geöffneter Betriebe in den Wintermonaten“, schätzt Gabi Wilhelm ein: „Dennoch blicken wir aufgrund der jüngsten Zahlen und unserer Beobachtungen optimistisch in die Zukunft. So werden beispielsweise die Anfragen nach Gruppenreisen wieder mehr. Zudem haben wir gemerkt, dass seit Corona mehr Menschen für einen Tagesausflug ins Bergische kommen. Der Erfolgsfaktor ließ sich für uns bisher schwer in Zahlen abbilden.“

Aus dem Grund hat die Tourismus-Organisation im vergangenen Jahr unter anderem in digitale Marktforschung investiert. Mit den gewonnenen Erkenntnissen sollen das Freizeit-Angebot und die Ansprache noch genauer auf die Besuchergruppen der Region ausgerichtet werden. Außerdem wirbt „Das Bergische“ mit dem Slogan „25 Wünsche, unendlich viele Möglichkeiten!“ für einen Kurz-Urlaub in der Region.