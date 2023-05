Infoveranstaltung: Wohnen im Alter

Rheinisch-Bergischer Kreis. -sng- Das Netzwerk „Wohnen Bergisches Land“ möchte interessierte Bürger sowie Fachleute aus der Praxis ermutigen, neue Wege des Wohnens im Alter zu entdecken - egal ob in Burscheid, Wermelskirchen oder anderen Kommunen. Hierzu findet am Mittwoch, 14. Juni, von 13 bis 17 Uhr, eine kostenfreie Informationsveranstaltung im Großen Sitzungssaal im Kreishaus Heidkamp, Am Rübezahlwald 7, in Bergisch Gladbach, statt.