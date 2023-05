Über 300 Bambini liefen beim Stadtlauf mit

Firma Dönges spendiert 350 Bambini-Laufshirts für die Kita-Kinder.

Wermelskirchen. Stolz zeigten die Kindertagesstättenkinder – die Bambini – am Ende des Stadtlaufs ihren Eltern ihre Medaille und ein Laufshirt. Am vergangenen Wochenende starteten rund 700 Läufer beim Stadtlauf in Wermelskirchen, der nach vier Jahren Pause endlich wieder stattfinden konnte. Hunderte von Zuschauern feuerten die Läuferinnen und Läufer an und sorgten für eine festliche Stimmung in der Wermelskirchener Innenstadt.

Rund 260 Schüler aus den Grundschulen eröffneten mit dem Staffellauf. Als Premiere dieses Jahr hatten die Kindergarten-Kinder die Möglichkeit mit einem eigenen Rennen an den Start zu gehen.

„Wir sind sehr stolz darauf, Teil dieses Events zu sein“

Dazu lud der Kreissportbund Rhein-Berg alle Kindergärten ein. Durch die unerwartet positive Resonanz mit über 300 Anmeldungen war es leider nicht möglich, alle Bambini mit einem eigenen Laufshirt am Ende des Laufs zu belohnen. Nachdem Sonja Robbe, Mitarbeiterin des Kreis-Sportbundes für anerkannte Bewegungskindergärten, die Firma Dönges kontaktierte, sprang das Unternehmen kurzfristig zur Finanzierung mit ein und sponserte das fehlende Budget.

So konnten alle Bambini nach dem Lauf mit ihren stolzen Eltern das Laufshirt und ihre Medaille als Erinnerung in Empfang nehmen. „Da es in Zeiten der Digitalisierung immer wichtiger wird die körperliche Fitness und Gesundheit der Kinder zu fördern, sind wir sehr stolz darauf, Teil dieses Events gewesen sein zu dürfen und freuen uns auf viele weitere Läufer, sagte Susanne Pletsch, Mitarbeiterin der Firma Dönges und Ehefrau des Geschäftsführers.