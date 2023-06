TuS: Mehr Mitglieder und mehr Angebote

Sportverein setzt verstärkt auf Kooperationen und freut sich über mehr Mitglieder.

Wermelskirchen. Beim TuS Wermelskirchen sprudeln die Ideen: Neue Kooperationen, neue Angebote und neue Projekte prägten den Jahresbericht vom Vereinsvorsitzenden Norbert Galonska. Der TuS hatte ins Stephanus-Gemeindezentrum in Neuenhaus eingeladen. Für die Sportler kein unbekanntes Terrain: Schließlich finden hinter dem Haus dank Beachvolleyballplatz und großem Garten auch Sportkurse statt. Und im vergangenen Jahr setzte der TuS mit der Evangelischen Kirchengemeinde den neuen Bewegungsparcours an der Waffelpause um.

„Wir bauen die Kooperationen noch weiter aus“, kündigte Galonska an. Das gilt auch für die Grundschule und den Kindergarten in Tente, die Offene Ganztagsschule der Verbundschule, der Schwanenschule und der Grundschule am Haiderbach.

12.000 Spenden sind 2022 eingegangen

Den Blick über den eigenen Tellerrand pflegt der Verein auch bei der Finanzierung seiner Angebote. 12.000 Spenden sind 2022 eingegangen. Vor allem aber hat der Verein Fördertöpfe im Blick. Die Bürgerstiftung, der europäische Leader-Fördertopf, die Landesregierung: Viele Projekte werden möglich, weil Fördermittel fließen. Aktuell freut sich der Reha-Sport über finanzielle Unterstützung und die Landesregierung fördert die Digitalisierung des TuS mit 4500 Euro. Die neue Internetseite ist bereits online.

Die Rückmeldungen sind rundum positiv: 25 neue Mitglieder traten im vergangenen Jahr in den Verein ein – vor allem junge Handballer. „Und wir haben auch unser Sportprogramm noch mal erweitert“, erinnerte Galonska und wies vor allem auf neue Kurse im Gesundheitsbereich hin. Insgesamt 4000 Übungsstunden zählt der Sportverein inzwischen jährlich. Und jüngst hat der Vorstand die Entlohnung für Übungsleiter um 2,50 Euro pro Stunde angehoben. „Um das finanzieren zu können, bleibt uns aber nichts anderes übrig, als die Mitgliederbeiträge zu erhöhen“, erklärte Galonska während der Hauptversammlung. Schließlich würden 10.000 Euro mehr im Jahr gebraucht. Kinder zahlen also künftig acht statt 6,50 Euro im Monat, Erwachsene bezahlen zwölf statt zehn Euro und Familien 250 statt 225 Euro jährlich.

Der Vorstand um Norbert Galonska nutzte die Versammlung auch zur Ehrung langjähriger Mitglieder: Jane Post, Wolfgang Berg, Alexandra Szyszka, Anke Heldt, Sabrina und Frank Trojan und Wolfgang Schindler sind seit 25 Jahren dabei. resa