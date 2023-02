TuS bietet Fitness-Tanzkurs an

Im Vordergrund stehen der Spaß an Bewegung und rhythmischer Tanz in Verbindung mit Kräftigungs- und Cardio-Choreographien. Sowohl lateinamerikanische Rhythmen als auch aktuelle Charts begleiten die Übungen. Der Kurs findet dienstags von 18 bis 19 Uhr im Gesundheitszentrum des TuS in Tente 78 (ehemalige Sparkasse) statt. -acs-