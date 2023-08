Tüv-Entscheidung sorgt weiter für Ärger in Wermelskirchen

Die SPD fordert Prüfungen in Wermelskirchen.

Fahrschüler werden nur noch in Remscheid geprüft. Das stößt bei der SPD auf Unverständnis.

Von Susanne Koch

Wermelskirchen. Mit großem Unverständnis hat die SPD die Entscheidung des Tüv Rheinland aufgenommen, Prüfungen von Fahrschülern nur noch in Remscheid durchzuführen. De WGA hatte berichtet. „Das ist eine klare Benachteiligung aller Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, die den Führerschein erwerben wollen, insbesondere aber von jungen Menschen, die zu ihrer Ausbildung und Berufsausübung auf den Führerschein angewiesen sind“, schreibt Michael Faubel, SPD-Ortsvereinsvorsitzender in Wermelskirchen.

Die Fahrschulen hätten dargelegt, dass die Entscheidung des Tüv zu zeitlichen Mehraufwendungen bei der praktischen Prüfungsvorbereitung und damit zu einer weiteren Kostensteigerung beim ohnehin schon teuren Führerscheinerwerb führt. „Nach Aussagen der Fahrschulen entstehen Mehrkosten von bis zu 850 Euro“, betont Michael Faubel. Das sei gerade in der heutigen Zeit sozial inakzeptabel. Darüber hinaus werde die ohnehin angespannte Prüfsituation durch die Durchführung in einer weniger bekannten Stadt zusätzlich belastet.

Die Argumente des Pressesprechers des Tüv, Wolfram Stahl, seien realitätsfremd. Es sei beileibe nicht so, dass die Fahrschüler die Verkehrssituationen in Remscheid kennen würde, wie dieser angebracht hatte. „Woher auch?“, fragt Michael Faubel. „Durch Busfahren sicher nicht.“

Die Sonderregelung für die Prüfungen findet Zustimmung bei der SPD

Der Vorschlag der Fahrschulen, eine bewährte und seit längerer Zeit praktizierte Sonderregelung wieder zu beleben, findet die Zustimmung der SPD: Bisher nämlich sammelten Wermelskirchener Fahrlehrer und -schüler die Prüfer auf dem Parkplatz eines Baumarkts ein. Entgegen der Aussagen des Tüv gebe es dort öffentlich zugängliche Sanitärräume.

Es sei überdies auch eine Absprache mit der Zulassungsstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises in der Viktoriastraße zu prüfen, die dort untergebracht ist. Die SPD werde das Thema kurzfristig in die politische Diskussion einbringen und beantragen, dass die Verwaltung das Gespräch mit dem Tüv aufnimmt, so Faubel.