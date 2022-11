Tüftler stellen sich in der Katt vor

Als Eröffnungsveranstaltung des Lebendigen Adventskalenders in Wermelskirchen gewähren bei erweiterter Öffnungszeit in der Kattwinkelschen Fabrik die Ehrenamtler von 14 bis 19 Uhr Einblicke in die Welt der Gerätereparaturen und laden zum Mitmachen ein. Auch für Kaffee und Kuchen ist wieder gesorgt. Eine Voranmeldung ist dabei nicht erforderlich. Auch das Team der Freiwilligenbörse ist in der Zeit von 14.30 bis 18.30 vor Ort. Die Freiwilligen-Börse stellt die verschiedenen Einsatzgebiete vor und ermittelt gemeinsam mit dem Interessenten oder der Interessentin das passende Ehrenamt. Die Freiwilligen-Börse stellt den Kontakt mit den Organisationen her, in denen der Interessent bzw. die Interessentin mitarbeiten möchte. -acs-