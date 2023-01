Tüftler reparieren defekte Geräte

Das Reparatur-Café im Gemeindezentrum Dabringhausen, Auf der Huhfuhr 10, startet am Montag, 9. Januar, um 17.30 Uhr ins neue Jahr.

Die ehrenamtlichen Helfer des Teams um Eberhard Faß will helfen, defekte Geräte wieder funktionsfähig zu machen: „Ob das der Staubsauger ist oder der Rechner, der nicht mehr so will, wie er soll. Oder, ob Spielzeug zu Schaden gekommen ist – wir wollen versuchen es zu retten.“ -sng-

Rückfragen zum Reparatur-Café in Dabringhausen per E-Mail an: reparaturcafe@gzd-online.de