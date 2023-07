Trunkenheitsfahrt: 54-jähriger Fahrer wird leicht verletzt

Landstraße 101

Ein 54-jähriger Hückeswagener kippte mit seinem Smart auf die Seite.

Der Fahrer kam mit seinem Smart von der Straße ab und kippte auf die Seite.

Wermelskirchen/Hückeswagen. Am Donnerstagabend kam ein 54-jähriger Hückeswagener mit seinem Auto von der Landstraße 101 ab, kippte auf die Seite und musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.Das teilte die Polizei des Rheinisch-Bergischen Kreises am Freitagvormittag mit.

Laut Polizei fuhr der Hückeswagener gegen 19.30 Uhr in Richtung Luchtenberg. Nachdem er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam, fuhr er den dortigen Hang hinauf. Nach der Abfahrt kippte sein Smart auf die Seite, rutschte noch ein Stück weiter und kam schließlich zum Stillstand.

Bei einer durchgeführten Befragung konnten die Polizisten deutlich Alkohol in der Atemluft des 54-Jährigen wahrnehmen. Ein später durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille.

Der 54-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er sich zudem einer angeordneten Blutprobenentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt. Im Fahrzeug des Beschuldigten fanden die Beamten zudem Betäubungsmittel.

Der Smart musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden, der auf rund 8000 Euro geschätzt wird. Die Straße war während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

Der 54-Jährige wird sich nun für mehrere Straftaten verantworten müssen: Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit, Fahren unter Alkoholeinfluss, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

