Tri-Café soll Ort der Kleinkunst sein

Bühne

+ © Siewert Det Junker, Martin Kuchejda und Winfried Bode (v.li.) machen am 17. Februar mit einer Lesung mit Musik den Auftakt im Burscheider Tri-Café. © Siewert

Mit einer Musik-Lesung machen Det Junker, Martin Kuchejda, Winfried Bode und Pianist Stefan Heidtmann den Auftakt in Burscheid.

Von Jürgen Heimann

„Grundsätzlich sollte unser Konzept sein, dass wir Kleinkunst anbieten“, sagt Det Junker bei der Vorstellung seiner jüngsten Idee: Eine Lesung mit Musik unter dem Titel Jahrtausend-Literatur mit Kaffee und Kuchenbüfett am 17. Februar um 15 Uhr im Tri-Café an der Bürgermeister-Schmidt-Straße.

Künftig soll es von derartigen Veranstaltungen mehr in der interkulturellen Begegnungsstätte geben.

TRI-CAFÉ INFO Karten zu 15 Euro gibt es bei Det Junker (detjunker@web.de). Etwa 25 Plätze stehen im Tri-Café in der gemütlichen Räumlichkeit zur Verfügung. Aber schon jetzt verspricht Det Junker Zusatzveranstaltungen noch in diesem Jahr.

In knapp zwei Stunden wollen an dem Sonntag Det Junker als Mitverantwortlicher des Tri-Cafés, Martin Kuchejda, Leiter der Halle 32 in Gummersbach, Winfried Bode, Kölner Musiker und der Pianist Stefan Heidtmann die Zuhörer mit Weltliteratur aus 2000 Jahren begeistern. Begonnen mit dem mit dem „Hohelied der Liebe“ aus der Bibel über die berühmte Schilderung aus Thomas Manns Roman Buddenbrooks, in der Senator Buddenbrook ein Zahn entfernt wird, bis zu Peter Lichts „Lied gegen die Schwerkraft“.

„Das hört sich ambitioniert an“, sagt Martin Kuchejda. Keineswegs wolle man aber ein germanistisches Hauptseminar halten. „Es ist streng subjektiv, wir tragen nur vor, was uns gefällt.“ Winfried Bode ergänzt: „Es ist nur das, was wir für bemerkenswert halten.“ Die beiden haben das Programm mit Heidtmann bereits in der Halle 32 in Gummersbach erprobt.

Ein Element der Veranstaltung werde herausgenommen, damit Det Junker sich mit seinen Texten einreihen kann. Und der ist nicht minder ambitioniert. „Ich habe die Vorstellung in Gummersbach gesehen und war begeistert.“ Heinrich Heine soll es aus seinem Munde werden, weil das ein „Dichter aus der Nähe“ sei. „Volkes Stimme“ wolle er aber auch anbieten, mit Gitarrenbegleitung – und recht deftig mit „Pfaffenliedern“: „Es wollt ein Bauer früh aufstehen...“, wird es an dem Sonntag durch das Wohnzimmer im Tri-Café hallen. „Mal sehen, wie die Burscheider darauf reagieren“, sagt Det Junker.

Zum Programm gehören Songtexte wie Passagen aus Romanen, Auszüge aus Märchen, klassische und moderne Lyrik, eben auch in Liedform. Auch die Sterbeszene aus Karl Mays Winnetou III bekommt ihren Raum. Stefan Heidtmann spielt begleitend die berühmte Filmmusik an. Er illustriere die Texte am Klavier, assoziiere passende Kompositionen und finde die richtige Klangfarbe - er spielt etwa mit arabischen Motiven, wenn aus „Tausendundeine Nacht“ gelesen wird.

Es geht nicht um die literarischen Bestsellerlisten

Der Spaß an Literatur und Musik stehe bei der „Jahrtausendliteratur“ im Vordergrund. Dabei könne der eine oder andere Text entdeckt werden. Das Quartett versehe den Nachmittag jedoch mit seiner eigenen Herangehensweise und mit aufleuchtendem Unernst. Anders lasse sich ein Jahrtausend der Literatur nicht bewältigen. „Wir werden dabei nicht die literarischen Bestsellerlisten berücksichtigen“, sagt Winfried Bode, der etwa 1500 Songs geschrieben habe. „Es war aber kein Hit dabei.“