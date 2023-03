Schulhund Travis wird Gesamtschul-Maskottchen

Torsten vom Stein bringt einen Schulhund mit zum Unterricht – zur Begeisterung aller.

Wermelskirchen. Travis ist entspannt. Von der Besucherin am Weyersbusch, dem künftigen Gebäude der Wermelskirchener Gesamtschule, nimmt der Magyar-Vizsla-Mix kaum Notiz. Viel lieber schnüffelt er auf dem Boden des Schulhofs, ob vielleicht nicht doch ein Schüler etwas Essbares hat fallen lassen.

Der dreijährige Rüde gehört zur Familie von Torsten vom Stein. Der Schul-Koordinator der neuen Gesamtschule, der derzeit noch Mathe, Sport und Sozialwissenschaften an der Sekundarschule unterrichtet, nach den Ferien aber zur Gesamtschule wechseln wird, nimmt Travis jetzt schon häufig mit zur Schule – und weiß die Vorzüge eines Schulhundes zu schätzen: „Durch seine ruhige und gelassene Art gleicht Travis vieles aus“, erzählt Torsten vom Stein. Im Unterricht habe die Anwesenheit des Tieres beispielsweise positive Effekte: „Die Schülerinnen und Schüler nehmen Rücksicht, drosseln automatisch die Lautstärke, in der sie kommunizieren, wenn man ihnen sagt, dass Travis viel sensibler hört als Menschen.“ Sogar Konflikte würden eher gelöst, wenn der Hund im Raum sei, sagt Torsten vom Stein.

Wenn Travis zum Sportunterricht mit in den Wald oder auf eine freie Fläche darf, dann schaut er auch nach den Schwächeren. Jenen, die nicht so schnell laufen können. „Er hält die Gruppe zusammen“, sagt Tosten vom Stein.“

Als Travis vor drei Jahren in die Familie vom Stein kam, wussten Torsten vom Stein, seine Frau und seine Kinder noch nicht, was sie erwartete. „Aufgrund der damaligen Corona-Beschränkungen konnten wir den Welpen nicht intensiv kennenlernen – es war ein kleines Überraschungs-Paket.“ Aber ein angenehmes, wie sich später herausstellen sollte. Torsten vom Stein: „Es war schnell klar, dass er sehr geduldig und entspannt ist, mit Kindern und anderen Menschen gut klarkommt.“ Also fragte der Pädagoge bei der Schulleitung der Sekundarschule nach, ob Travis willkommen sei. Zudem absolvierte er mit dem Rüden eine Begleithunde-Prüfung.

Wenn er nach den Sommerferien auch das Maskottchen der Gesamtschule sein wird, verlieren werden die Sekundarschüler Travis nicht. „Wir teilen ihn gern etwas auf“, sagt Torsten vom Stein augenzwinkernd. Denn vor allem die Fünft- und Sechstklässler hätten den Mischling in ihr Herz geschlossen. „Da genießt er viele Streicheleinheiten, und kann auch schon mal als Seelentröster einspringen“, berichtet sein Besitzer. Denn Travis spürt mit seiner sensiblen Art schnell, wer gerade eine tierische Kuscheleinheit gebrauchen kann.

Rund 140 Gesamtschüler werden nach den Sommerferien die Räume am Weyersbusch beziehen. Torsten vom Stein freut sich über die gute Entwicklung. „Wir haben jetzt schon mit den Eltern Arbeitsgruppen gebildet. Sie sind sehr engagiert und freuen sich darauf, was kommt.“

Noch nicht ganz klar ist, ob die neu gegründete Schule nun fünf- oder sechszügig wird. „Das ist noch in der Abstimmung“, sagt vom Stein. Klar ist aber, dass die Wermelskirchener Gesamtschule sowohl bei angehenden Schülern als auch bei Lehrern auf großes Interesse gestoßen ist. „Einige Kollegen wechseln von der jetzigen Sekundarschule an die Gesamtschule, andere steigen an der neuen Schule in den Lehrerberuf ein, wieder andere kommen aus anderen Städten zu uns“, fasst es Torsten vom Stein zusammen. „Wir führen gerade die Einstellungsgespräche.“

Zusammenarbeit gestaltet sich positiv

Positiv sei auch die Zusammenarbeit im Vorbereitungsteam. „Es gibt kurze Wege zur Abstimmung. Das muss auch so sein bei der Gründung einer Schule“, sagt der Pädagoge. Immer noch mit dabei im Team ist Uwe Spindler. Der ehemalige Leiter einer neu gegründeten Gesamtschule in Lohmar berät die Wermelskirchener von Anfang an bei der Entwicklung der Schule. Vom Stein: „Er wird wohl auch noch bis kurz vor Schulbeginn bei uns bleiben.“

Zur Begrüßung nach den Sommerferien wird dann sicher auch Travis auftauchen und den ersten Gesamtschülern auf Wermelskirchener Boden einen guten Start wünschen. Meist macht er das, indem er mal kurz vorbeischaut – und dann zum Nächsten wandert. Ganz entspannt eben.

Hintergrund

Mit Beginn des Schuljahres 2023/2024 startet die Gesamtschule Wermelskirchen. Während des Anmeldeverfahrens im Januar hatten über 140 Eltern ihre Kinder an der neuen Schule angemeldet. Erforderlich, um die neue Schule zu gründen, waren 100 Kinder aus Wermelskirchen gewesen.

Standpunkt von Anja Carolina Siebel: Positive Entwicklung

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

Wer hätte das noch vor einem Jahr gedacht: Der Start der neuen Gesamtschule war etwas holprig. Waren doch damals einige Ortspolitiker von der Schulform nicht überzeugt, andere nicht vom Gebäude. Wieder andere hatten etwas gegen die Neugründung. I

nzwischen kann man sagen: Schwamm drüber. Denn die Schule ist auf einem sehr guten Weg. Das Team, das sich vor einigen Monaten zum Ziel gesetzt hatte, die Schule an den Start zu bringen, hat ganze Arbeit geleistet. Es gab mehr als ausreichend Anmeldungen im Januar und das Konzept der neuen Schule klingt vielversprechend. Einer, der besonders viel Engagement und Herzblut hineingelegt hat, ist Torsten vom Stein.

Viele Wermelskirchener würden sich deshalb sicher freuen, wenn er der neue Schulleiter der Wermelskirchener Gesamtschule werden würde. Das wäre auch eine logische Konsequenz seiner guten Arbeit der letzten Monate für die Gesamtschule.