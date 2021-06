Traumjob in den Wipfeln der Bäume

Baumpflege

+ © Lena Hogekamp Thomas Hainski an seinem Arbeitsplatz: Mit einem motorisierten Aufstiegsgerät lässt er sich in die Baumkrone ziehen. © Lena Hogekamp

Thomas Hainski arbeitete früher als Kfz-Mechatroniker. Inzwischen gehört er zum Team der „Baumpflege Rheinwald“.

Von Theresa Demski

Thomas Hainski legt den schweren Gurt an. Viele verschiedene Karabinerhaken klappern, die kleine Handsäge ist fest verschnürt. Die Seile haben seine Kollegen bereits mit einer Art Armbrust über die Äste in den hohen Baumwipfeln geschossen. Thomas Hainski sichert sich, wirft dann das kleine motorisierte Aufstiegsgerät an und beginnt zu schweben. „Eigentlich klettern wir die Bäume hinauf“, erklärt er. Nicht umsonst werden er und seine Kollegen auch Baumkletterer genannt.

Aber heute steht ein Einsatz im Kletterpark in Odenthal auf dem Einsatzplan. Und dort sind die Bäume auch mal 25 oder 30 Meter hoch. Der Aufstieg würde wertvolle Zeit und Kraft kosten. „Haben wir aber auch schon gemacht“, sagt Hainski, bevor er weiter Richtung Baumkrone schwebt. Langsam verschwindet er zwischen den grünen Ästen. Dann ein Warnruf und schon fällt der erste Ast aus der Krone. „Baumpflege bedeutet hier, dass wir das Totholz, das der Baum abgestoßen hat, aus der Krone holen“, sagt der staatlich geprüfte Baumpfleger. Treeworker nennen die Beamten bei der Europäischen Union seinen Beruf.

Während Thomas Hainski sortiert und sägt, kommt Wind auf. Die Kronen der Buchen beginnen zu schwingen. Später wird er sagen, dass er froh ist, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Aber jetzt macht er seine Arbeit. „Ja, manchmal bekommt man es in der Höhe mit der Angst zu tun“, räumt Hainski im Gespräch ein, „aber wir sind dafür ausgebildet, dass nichts schief geht.“ 23 Bäumen rücken die Baumkletterer am ersten Tag im Klettergarten auf die Pelle, fast so vielen am zweiten Tag.

„Eine Fällung ist auch immer eine kleine Niederlage“

Thomas Hainski, Baumkletterer

Thomas Hainski befindet sich in seinem Element, das entdeckt jeder Besucher sofort. Aber es gab Zeiten, in denen das ganz anders war. Nach der Schule ließ er sich zum Kraftfahrzeugmechatroniker ausbilden, arbeitete danach ein Jahr in der Werkstatt. Als er in der Kletterhalle einen Mitarbeiter der Bergwacht traf, der ihm von jenem Beruf erzählte, in dem Kletterer ihr Hobby zur Profession machen können, fing Hainski Feuer.

In den Wipfeln der Bäume fand er seinen Traumjob. Klettern und Natur, das sind seine Steckenpferde. „Ich glaube daran, dass Bäume Lebewesen sind“, sagt er. Er hat Bäume gesehen, die nachts die Äste hängen ließen, um sie am Tag wieder zu strecken. Und er habe während der vielen Schulungen und Kurse gelernt, was ein Schnitt für ein Gehölz bedeutet.

Neben der Baumpflege allerdings widmet sich die Firma auch Baumfällungen. „Das Handwerk macht Spaß“, sagt Thomas Hainski. Der Baum wird mit Hilfe von Seilklettertechnik und Steigeisen oder aber der Hubarbeitsbühne stückweise abgetragen. „Aber eine Fällung ist auch immer eine kleine Niederlage“, sagt der Baumkletterer.

Bereut hat der Baumkletterer seinen Wechsel in die Kronen aber nie: Endlich arbeite er draußen, jeder Tag berge eine andere Herausforderung und er könne mit der Natur arbeiten. „Ich mag auch die Bewegungen im Seil“, erzählt Thomas Hainski.

Einmal in der Woche geht er nach wie vor in die Kletterhalle, um in Übung und um seinem Hobby treu zu bleiben.