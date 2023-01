Trauernde werden kreativ

Es können Collagen aus Fotos, Erinnerungsstücken, Texten auf Papier oder Leinwand erstellt werden. Fotos können auch mit einer besonderen Transfer-Technik eingebunden und malerisch verarbeitet werden. So entstehen sehr persönliche Erinnerungsstücke. Durch dieses tun können neue Ideen Gestalt annehmen und Ressourcen geweckt werden. Der Kurs wird von ausgebildeten Trauerbegleiterinnen gestaltet. Es wird zudem genügend Zeit und Raum für Gespräche geben. Um Anmeldung wird gebeten unter Tel.: (0 21 96) 88 83 40 oder per E-Mail an: kontakt@hospizverein-wk.de. Termine sind der 16. Januar, 18 Uhr zum Kennenlernen und für Vorbereitungen, sowie Samstag, 21. Januar, 11 Uhr bis nachmittags und Sonntag, 22. Januar, ab 11 Uhr. Das Angebot findet beim Hospizverein in der Königstraße 102 statt. -kc-