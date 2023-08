„Touristen“ besuchen die Lego-Stadt

Mit einem Besichtigungstag endete der Bau in Dabringhausen.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen.Marei nimmt sich Zeit. Die Elfjährige hat drei Tage lang mit ihren Freunden gebaut, und jetzt sieht sie sich in den Straßen, auf dem Kirchplatz und im Hafen der Legostadt um. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel schaffen“, sagt sie und deutet auf das riesige Hochhaus. „Das ist doppelt so groß wie ich“, sagt sie und führt ihre Eltern dann zu den Reihenhäusern der Legostadt. „Das habe ich gebaut“, erzählt sie und deutet auf die bunten Fassaden, auf die Blumenkästen an Balkonen und auf kleine Figuren, die es sich gemütlich gemacht haben.

Vor den Gebäuden der Lego-Stadt im Gemeindehaus in Dabringhausen herrscht am Sonntagmittag Hochbetrieb. Touristen sind in der kleinen, bunten Welt an diesem Tag herzlich willkommen. Kinder zeigen ihren Eltern, was sie in den vergangenen Tagen gebaut haben. Viele einzelne Elemente haben zusammengefunden. Eine Achterbahn ist entstanden, auf der kleine Gondeln fahren, in einem riesigen Stadion sitzen viele Legomännchen und scheinen das Spiel zu bejubeln. Eine große rote Kirche hat ihren Platz gefunden.

Die Kinder sollten sich ohne konkrete Pläne kreativ austoben

In einem Hafen scheint ein Rettungseinsatz zu laufen. Und über den Dächern der Stadt fährt ein weißer Zug. Die Eltern machen große Augen. „Ich bin ganz begeistert“, sagt Britta Dahlke. Und vor allem habe sie sich über die Begeisterung ihrer Tochter gefreut, die drei Tage lang an der Legostadt mit baute.

Auch Knut Ahlborn vom Kids-Team, das nicht nur die Ideen, sondern auch 250.000 Legosteine mitgebracht hat, freut sich über die Begeisterungsfähigkeit der Kinder. „Wir haben keine fertigen Baupläne dabei, sondern setzen auf die Kreativität der Kinder“, erzählt er. Die meisten der Gebäude, die in der Lego-Stadt stehen, seien ohnehin Eigenkreationen, für die es gar keinen Lego-Bauplan gebe. Stattdessen hat das Kids-Team zu den vielen Schachteln voller Steine Fotos dazu gelegt und kleine Anleitungen für besondere Kniffe. „Aber was am Ende daraus wird, das entscheiden die Kinder selber“, sagt er. Von dem Ergebnis sind Erwachsene und Kinder gleichermaßen beeindruckt: „Die Kinder haben so viel Liebe zum Detail bewiesen“, sagt Gemeindepädagogin Ulrike Würth, die das Team der Ehrenamtlichen organisiert hat. Im obersten Stock eines Wohnhauses habe sie ein Pferd entdeckt, und im Strandhotel sitze eine Frau im Rollstuhl auf dem Balkon. „Die Kinder haben eben ihre eigene Note gesetzt“, sagt sie.

Zum Abschluss des kreativen Projekts hatte am Sonntagmorgen ein Familiengottesdienst stattgefunden – mit viel Zeit zum Mitmachen, Legostein-Suchen und Rätseln. Mit der Besichtigung der Legostadt und Köstlichkeiten vom Grill klingt die Bauwoche anschließend aus – bevor 250.000 Steine wieder gut verstaut werden.