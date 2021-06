Tonne oder Sack: Das ist die Frage

Abfall

+ © Jürgen Moll Wermelskirchen kann in Sachen Leichtverpackungs-Abfälle einen Wunsch äußern: gelber Sack oder gelbe Tonne? © Jürgen Moll

Erstmals kann die Stadt sagen, welche Art der Verpackungs-Entsorgung sie bevorzugt.

Von Solveig Pudelski

Ab dem Jahr 2020 könnte Wermelskirchen das Abfall-System wechseln, wenn es gewünscht und in Verhandlungen mit den Anbietern des Dualen Systems auch machbar ist. „Sie haben die Wahl zwischen gelbem Sack oder gelber Tonne. Das ist aber nur ein Wunschzettel“, sagte Burkhard Rösner, Geschäftsführer des Bergischen Transportverbandes, in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses.

Durch das neue Verpackungsgesetz, das am 1. Januar in Kraft tritt, ändern sich die Zuständigkeiten. Nur noch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger sind für die Aufgaben rund um die Entsorgung zuständig, dürfen die Rechtsbeziehung zu den Dualen Systemen weiterführen. Bisher hat der in den 90er Jahren gegründete Zweckverband BTV als Interessenvertreter aller Kommunen die Angelegenheiten mit dem DS Grüner Punkt geregelt. Nun soll das Mandat neu vergeben werden.

In den 20 Kommunen innerhalb des Zuständigkeitsbereichs des BTV sind bisher alle drei Varianten der Leichtverpackungs-Abfuhr vertreten: Zwei Kommunen haben die gelbe Tonne eingeführt. In fünf Kommunen wird ein Mischsystem praktiziert. Und der Rest, zu dem auch Wermelskirchen zählt, hat das Sack-System.

Qualität der gelben Säcke müsste verbessert werden

Was sich ändern müsse, falls die Gelber-Sack-Entsorgung beibehalten wird, sei die Qualität der gelben Säcke, betonte Rösner. Es gab immer wieder Beschwerden über die hauchdünnen Plastiksäcke.

Um den Kommunen die Entscheidung über ihre Empfehlung zu erleichtern, hat der BTV eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile der beiden Systeme erstellt. Auf der Plusseite der gelben Tonne steht die einfache Befüllung, sie ist hygienischer, die Straßen bleiben sauberer und sie wird nur einmalig verteilt. Beim gelben Sack steht auf der Plusseite, dass kein Platzbedarf für das Aufstellen von weiteren Tonne besteht, dass es weniger Fehlwürfe gibt, dass sie schnell und einfach eingesammelt werden können und dass einfach mehr Säcke rausgestellt werden können, wenn mehr Verpackungen anfallen. Die Zwischenlagerung gilt als einfach. Für die Dezembersitzung des HuF werde es dazu eine Vorlage geben, kündigte Kämmerer Dirk Irlenbusch an. Eine Empfehlung werde die Verwaltung nicht aussprechen.

Die WNK/UWG hatte bereits eine Umfrage angeregt

Dirk Wartmann (WNK/UWG) regte in der Sitzung nochmals eine Bürgerumfrage an. Bereits zu Jahresbeginn hatte die Fraktion vorgeschlagen, dass die Wermelskirchener die Wahlmöglichkeit haben sollten. Doch der Stadtverwaltung erscheint der Aufwand zu hoch. Und es könnten falsche Erwartungen geweckt werden, sollte sich tatsächlich ein eindeutiges Votum für ein Abfuhr-System herauskristallisieren.