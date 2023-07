Tolles Familienfest hilft krankem Lian

Auf der Anlage von Tura Pohlhausen wurde viel geboten – Besucher zeigten große Hilfsbereitschaft.

Von Sabine Naber

Ein buntes, fröhliches Bild bot sich am Samstagnachmittag auf der Anlage von Tura Pohlhausen. Im Mittelpunkt der Benefizveranstaltung zugunsten des kleinen Lian (5) stand das Fußballspiel zwischen dem 1. FC Lian gegen das „Pohlhausen-Team.“

Eingeladen zu diesem Fest hatte Robin Weißapfel vom gleichnamigen Pflegedienst, der den Nachmittag in Kooperation mit Tura organisiert hatte. Er betreut den kleinen Jungen, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist und darüber hinaus mit seinen schweren Erkrankungen zu kämpfen hat, nicht beruflich, kennt die Familie von Patrizia Heidler aber privat: „Wir waren früher einmal Nachbarn, hatten aber lange keinen Kontakt mehr miteinander. Erst als die Oma von Lian begann, in meinem Pflegedienst zu arbeiten, änderte sich das wieder“, erzählt Robin Weißapfel.

+ Der 1. FC Lian (in weißen Trikots) hatte gegen die Tura-Auswahl keine Chance. Aber das war an diesem Tag ziemlich egal. © Doro Siewert

Er dachte sich, dass es doch schön wäre, wenn man seine Spende verdoppeln, vielleicht auch verdreifachen könnte durch so eine Aktion. Er habe dann mit Frank Schneider, dem Jugendleiter von Tura, gesprochen, und nach rund zweieinhalb Monaten stand das Programm für diesen Nachmittag. Ziel war es, mitzuhelfen, dass Lian künftig per Aufzug die Wohnung im ersten Stock verlassen kann. Ein Projekt, das etwa 33.000 Euro kostet, denn ein Außenaufzug müsste am Balkon angebracht werden. Durch Crowdfunding sammelt die Familie Spenden – zusammengekommen sind bisher mehr als 22.000 Euro.

Den zahlreichen Gästen wurde viel geboten. „Es gibt jede Menge Attraktionen für Familien: Hüpfburg, Spieleparcours, Torwand und eine Tombola“, betonte Rainer Bleek, der als Vorsitzender von Tura Pohlhausen die Besucher begrüßte. Auch für Herzhaftes und Süßes war bestens gesorgt. Die Bäckerei Beckmann hatte die Brötchen für die Bratwürste spendiert, das Tortenatelier den Kuchen.

Spannend wurde es, als das Trikot des italienischen Nationalspielers Vincenzo Grifo mit Original-Unterschriften des SC Freiburg versteigert wurde. Das Mindestangebot lag bei 50 Euro, erlöst wurden schließlich 380 Euro. Als besonderen Gast hatte Weißapfel ein Double des Schauspielers Hugh Jackman, der unter anderem als „Wolverine“ bekannt ist, eingeladen. Er ließ sich gegen eine Spende für Lian bereitwillig mit den Gästen fotografieren. „Wir freuen uns sehr über diese Benefizveranstaltung für Lian. Ich bin einfach überwältigt von so viel Hilfsbereitschaft. Und guter Hoffnung, dass das Geld für den Aufzug zusammenkommt“, sagte Patrizia Heidler, die mit ihrem Sohn Lian im Rollstuhl-Kinderwagen zum Fest gekommen war. „Lian leidet an Geburtsfehlern, ist schwer krank. Durch einen Aufzug könnte er mehr am Leben teilnehmen. Und das ist so wichtig für ihn“, erklärte sie, als sie sich bei den Besuchern und den vielen Helfenden bedankte.

Klar, dass auch ihr Lebensgefährte Patrick Odendahl beim 1. FC-Lian mitkickte. „Ich kann gar nicht Fußball spielen. Mein Bruder grinst schon, wenn er mich im Trikot sieht“, gab er lachend zu. Aber er gebe sein Bestes. Das taten wohl auch seine sechs Mitspieler in den beiden Runden, die jeweils 25 Minuten dauerten. Stand es nach der ersten Halbzeit „nur“ 4:2 für die Tura-Mannschaft, sah es nach der zweiten Halbzeit nicht mehr so gut aus. „Irgendwann habe ich den Überblick verloren“, gestand Robin Weißapfel. „Am Ende stand es wohl 14:4 für Tura. Aber wir hatten Spaß.“ Und das Wichtigste sei, dass man dem Ziel, Lian und seiner Familie das Leben durch einen Aufzug leichter zu machen, wohl sehr nahegekommen sei. „Genau abrechnen müssen wir natürlich noch, das ist jetzt nur grob geschätzt. Aber wir haben gut verkauft, und ich danke allen Beteiligten, den Gästen und Sponsoren für ihr Engagement“, fasste es der Organisator zusammen.

Hintergrund

Nach vielen Krankenhausaufenthalten ist Lian seit rund einem Jahr wieder zu Hause. Er könnte jetzt mit seinem Rollstuhl und dem vielen Gepäck – Beatmungsgerät, Herzmonitor, Nahrungspumpe, Absauggerät –, das seine Lebenssituation mit sich bringt, nach draußen. Dafür aber braucht die Familie Hilfe. Unter dem Stichwort „Aufzug für Lian“ in der Suchfrage auf der Seite gofundme gelangen Unterstützer zum Projekt.

Kommentar von Susanne Koch: Lobenswert

+ susanne.koch@rga.de © Christian Beier

Und wieder wird sehr geholfen: Der Verein Tura Pohlhausen veranstaltete an diesem Wochenende ein Benefiz-Sommerfest, um Lians Familie zu helfen, endlich genug Geld für den Aufzug zu bekommen. Im Mittelpunkt des Familienfestes stand das Fußballspiel einer Tura-Auswahl gegen den 1. FC Lian. Die Mannschaft wurde eigens für dieses Fest gegründet.

Das Ergebnis des Sommerfestes steht noch nicht ganz fest. Aber eines ist sicher: Lians Familie Heidler freut sich sehr über die Unterstützung und darauf, bald den Aufzug anbauen zu können. Der fünfjährige Lian leidet unter Geburtsfehlern und ist schwer krank. Mit einem Aufzug ist der Familie sehr geholfen, weil sie das Kind dann viel leichter aus der Wohnung hinaus bekommen würde. Dem Sportverein in Pohlhausen sei Dank.

Durch das große Engagement der vielen Helferinnen und Helfer konnte das Fest gut über die Runden gehen.