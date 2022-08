Tolle Tage beginnen

Mit dem gestrigen Freitag begann in Wermelskirchen die Ausnahmesituation. Die große Herbstkirmes ist für die Wermelskirchener seit Jahrzehnten das Großereignis. Viele kommen sogar extra dafür von weit her in die alte Heimat gereist. Um Freunde wiederzutreffen und alte Bekannte, um zu klönen und gemeinsam ein Bier zu trinken. Es ist erstaunlich, wie die Wermelskirchener, allen voran Paul Engelbracht vom Ordnungsamt, es immer wieder schaffen, aus der Kirmes eine echte Attraktion zu machen, zu der auch die Schausteller und Budenbetreiber in Scharen anrücken – während die Kirmesplätze andernorts gähnend leer bleiben.