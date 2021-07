Toiletten sind in schlechtem Zustand

Sporthallen

Nur einer von vielen Schimmelflecken, die es in der WTV-Halle gibt. Farbe blättert von den Wänden, Duschen sind defekt. Und Schäden gibt es nicht nur in dieser Halle.

Trotz des neuen Reinigungskonzeptes kritisieren Vereine die Sauberkeit in einigen Sporthallen. Es geht um bauliche Mängel.

Von Karsten Mittelstädt

Schon Wochen vor Ostern hatte unter anderem der Vorsitzende des Stadtsportverbandes, Klaus Junge, Alarm geschlagen: Die hygienischen Zustände in den Sanitäranlagen der Sporthallen seien unzumutbar. Die Stadtverwaltung versprach Abhilfe. Der zuständige Sachgebietsleiter Robert Pap hatte bereits vorher an einer Neustrukturierung der Reinigungsarbeiten gearbeitet und gemeinsam mit dem Reinigungsunternehmen Schulten Mitarbeiter sowie Hausmeister geschult. Und seither soll sich die Reinigung der Sanitäranlagen deutlich gebessert haben.

Aber: „Nichts hat sich verbessert“, schimpft Werner Pohl, Abteilungsleiter Tischtennis beim WTV. „Wenn überhaupt, dann hängt jetzt auf einigen Toiletten ab und zu Toilettenpapier.“ Er ist nach wie vor unzufrieden mit den Sanitäranlagen in der WTV-Halle.

Bei einem Rundgang mit dem WGA zeigt er auf Schimmelflecken an der Decke eines WC. „Schauen Sie mal hier“, sagt Pohl und führt in eine andere Toilette. Rund um die Porzellanschüssel hat sich am Boden eine große Wasserlache gebildet. „Das sieht nicht nach Frischwasser aus“, sagt Pohl. „Und das ist schon seit sechs Wochen so“, versichert er.

„Da hilft das Aufwischen nicht, das muss repariert werden.“

Werner Pohl, WTV

Die Reinigungskräfte würden die Lache zwar aufwischen, beim nächsten Spülen sei sie wieder da. „Da hilft das Aufwischen nicht, das muss repariert werden“, sagt Pohl. Schon mehrfach habe er sich an die Stadtverwaltung gewendet. Nicht nur wegen der hygienischen Zustände auf den Sanitäranlagen. Pohl führt zu einem Nebeneingang der Halle. Ein Wasserabfluss unmittelbar vor dem Eingang ist verstopft. „Die Flächen laufen alle hier am tiefsten Punkt zusammen. Wenn es regnet, staut sich das Wasser und kommt durch die Tür bis in die Halle“, sagt Pohl.

Über die jüngste Reaktion der Stadt auf seine Eingabe ist er nicht gerade erfreut. Pap hatte Pohl darin vorgeschlagen, sich kommende Woche vor Ort zu treffen, denn dass sich die Reinigungsleistung nach den Veränderungen sogar verschlechtert haben soll, wundere ihn. Pap vermutet, dass es eher Baumängel sind, die Pohl kritisiert.

Seit Wochen ist die Toilette undicht, sagt Werner Pohl.

Allerdings steht Pohl mit seiner Kritik nicht allein da. Brigitta Walpuski, Leiterin der Lungen-Sportgruppe beim TuS Wermelskirchen, hatte auf der Hauptversammlung des Vereins kritisiert, dass in der Halle Tente viel Staub vorhanden sei, was für die Teilnehmer mit Atemwegserkrankungen sehr nachteilig sei. Andere Vereinsmitglieder berichteten von staubigen und rutschigen Böden und dreckigen, voll gestellten Lagerräumen. Allerdings bestätigte Vorsitzender Norbert Galonska, „die sanitären Anlagen sind deutlich sauberer als früher“. Auch Junge hatte das nach Besichtigung einiger Anlagen mit Robert Pap bestätigt. Ebenso wie die Leiterin des Gymnasiums, Marita Bahr. Die hygienischen Verhältnisse hätten sich gebessert, die baulichen nicht.

Dennoch ist es wie in der WTV-Halle kein Vergnügen, sich länger in den sanitären Anlagen aufzuhalten. Das Problem liegt offenbar weniger in der Reinigung als vielmehr im baulichen Zustand. Offenbar gibt es einen Investitionsstau, was Reparaturen und Sanierungen der öffentlichen Gebäude angeht. Von der Stadtverwaltung war dazu am Mittwoch aus Krankheitsgründen beziehungsweise wegen einer Schulung keine Stellungnahme zu erhalten.