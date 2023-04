Tipps für ein restefreies Schlemmen an Ostern

Jährlich fallen in Deutschland elf Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle an.

Von Frithjof Bublitz

Wermelskirchen. Mehr als die Hälfte der Lebensmittelabfälle in Deutschland fällt in privaten Haushalten an. Besonders an Feiertagen wird zu Hause viel gekocht und oft bleiben Reste übrig. Ob bunte Eier, Schokoladenhasen, Backwaren oder traditionell Fisch am Karfreitag. Die bundesweite Initiative „Zu gut für die Tonne!“ gibt Tipps für ein möglichst restefreies Schlemmen zu Ostern.

Durchdachte Mengenplanung

Mit der richtigen Planung gelingt es, nur so viel für das Osteressen einzukaufen, wie rechtzeitig verbraucht werden kann. Das lohnt sich besonders bei frischen Lebensmitteln wie Gemüse, Obst oder Backwaren. Besonderes Augenmerk sollte bei der Planung auch auf frisches Fleisch und frischen Fisch gelegt werden, da diese besonders schnell verderben. Eine Portion entspricht schätzungsweise einer Hand voll, in einigen Ausnahmen wie Salat auch zwei Händen voll. Zur konkreten Mengenplanung kann der Portionsplaner der Verbraucherzentrale genutzt werden. Außerdem sollte beim Einkauf an die Weiterverwertung der einzelnen Lebensmittel gedacht werden. Je besser die Mahlzeiten für das lange Osterwochenende geplant sind, desto stressfreier werden die Feiertage in der Küche.

Rohe Eier frisch halten

Egal ob fürs Osternest oder den Hefezopf: Eier sollten bis zur Verarbeitung am besten im Kühlschrank gelagert werden. Rohe Eier sollten nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums nur noch gut durcherhitzt gegessen werden und auch dann nur, wenn man sich von der Haltbarkeit überzeugt hat. Dazu das Ei in kaltes Wasser legen. Frische Eier bleiben am Boden liegen, während sich ältere Eier aufrichten oder sogar an der Oberfläche schwimmen. Auch beim Aufschlagen erkennen Sie die Frische des Eis: Der Dotter eines frischen rohen Eis ist hochgewölbt und das Eiklar in zäh- und dünnflüssige Schichten geteilt. Mit zunehmendem Alter wird der Dotter flacher und vermischt sich leichter mit dem Eiklar. Riecht das Ei unangenehm faulig, so ist es nicht mehr für den Verzehr geeignet.

Hartgekochte Eier richtig lagern

Die beliebten bunt bemalten, hart gekochten Ostereier halten sich mit intakter Schale aufgrund der langen Kochzeit etwa zwei bis drei Wochen, industriell bemalte Ostereier sind wegen ihres Schutzlackes meist noch länger haltbar. Gelagert werden sie am besten im Kühlschrank und getrennt von stark riechenden Lebensmitteln, da sie leicht Fremdgerüche annehmen. Alte gekochte Eier sind nicht mehr verzehrbar, wenn sie faserig geworden sind oder faulig riechen.

Und wenn etwas übrig bleibt?

Nach dem Osterfest können Reste kreativ weiterverarbeitet werden: So können aus einem verschmähten Schokohasen die Schokobrötchen fürs nächste Frühstück oder aus Fisch- und Gemüseresten ein bunter Eintopf oder Auflauf entstehen. Übrig gebliebene Ostereier können auch zu einem Eiersalat oder Eiertartar verarbeiten werden. Reste von Hefegebäck eignen sich wie die meisten hellen Brotsorten gut als Hauptzutat für „Arme Ritter“.

„Zu gut für die Tonne!“

Jährlich fallen in Deutschland entlang der gesamten Lebensmittelversorgungskette etwa elf Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle an, sechseinhalb Millionen Tonnen davon allein in Privathaushalten. Dazu zählt auch Unvermeidbares wie zum Beispiel Obst- und Nussschalen, Kaffeesatz und Knochen. Ziel ist es, bis 2030 die Lebensmittelabfälle in Deutschland entlang der gesamten Lebensmittelversorgungskette zu halbieren und Lebensmittelverluste zu reduzieren.