Im Tierschutzverein wechselt das Personal

Wechsel

+ © Roland Keusch Günter Leuerer (l.), hier beim Tag der offenen Tür, führt den Tierschutzverein Wermelskirchen und Umgebung seit Mai 2016. Es gibt im Tierheim einige personelle Veränderungen. Die 2. Vorsitzende Sabine Schnier trat zurück, neuer stellvertretender Vorsitzender ist Wolf Haumann. © Roland Keusch

Der neue Vorsitzende Günter Leuerer will Tierheim führen „wie eine kleine Firma“. Wolf Haumann ist neuer 2. Vorsitzender.

Von Walter Schubert

Trotz Brückentag und tollem Sommerwetter kamen 50 Tierfreunde zur Mitgliederversammlung des Tierschutzvereins. Der gute Zuspruch scheint den Weg und die Arbeitsweise des neuen Vorstands zu unterstützen. „Man muss dieses Tierheim wie eine kleine Firma führen“, sagte Günter Leuerer, der im Mai 2016 neuer Vorsitzender des „Tierschutzvereins Wermelskirchen und Umgebung“ gewählt wurde. Damit löste er Magda Ditges ab, die das Tierheim 28 Jahre geleitet hatte.

„Ich habe ein gut bestelltes Tierheim vorgefunden, aber meine Arbeitsweise ist eben anders“, sagte Leuerer. Bis auf eine kleine Hilfsorganisation in Rumänien hat er die Zusammenarbeit und die Tieraufnahme aus anderen europäischen Ländern eingestellt. „Nach EU-Recht ist ein tierärztliches Gutachten über die Tiere und den Transport vorgeschrieben. Solange das nicht gewährleistet wird, nehmen wir aus diesen Ländern keine Tiere mehr auf.“

Spendenrückgang konnte aufgefangen werden

TiERHEIM WERMELSKIRCHEN VERMITTLUNG Bevor Tiere vermittelt werden, ist ein Kennenlernen zwingend erforderlich. Das Tierheim Wermelskirchen ist dafür täglich von 11 bis 14 Uhr geöffnet – auch sonntags. FUNDTIERE Werden herrenlose Tiere gefunden, können diese im Tierheim Aschenberg 1, Tel. (02196) 56 72, zu den Öffnungszeiten abgegeben werden. Außerhalb der Öffnungszeiten sollte die Polizei informiert werden. ZUSTÄNDIGKEIT Das Tierheim nimmt Fundtiere aus den beiden Städten Wermelskirchen und Hückeswagen auf. Weitere Informationen stehen auf der Homepage www.tierheim-wermelskirchen.de

Die Spenden sind zwar um 32 000 Euro zurückgegangen, dennoch konnte dies durch eine neue Organisation aufgefangen werden. Viele Futterspenden, geringere Futterkosten durch weniger Tiere und eine dramatische Reduzierung der Tierarztkosten ergeben ein gutes Ergebnis. Viele Aktionen sind notwendig, von der kleinen Spendenbox bis zu Aktionen und einem modernen Internet- und Facebook-Auftritt. Der Vorsitzende bedankte sich bei den Mitarbeitern und den vielen ehrenamtlichen Helfern, die unermüdlich im Einsatz sind. „Es ist ein 24-Stunden-Job“, sagte Leuerer, der selbst zwischen Bürotätigkeit, Spendenakquise und Boxenreinigung pendelt. Gerade hat Jasmin Vierke, die bisherige Tierheimleiterin, den Verein verlassen. Und auch die zweite Vorsitzende, Sabine Schnier, ist zurückgetreten. Zum 1. Juli 2017 wird Jasmin Werner die Tierheimleitung übernehmen.

„Ohne weitere Hilfe und Helfer wird es nicht gehen.“

Günter Leuerer, Vorsitzender

Als weitere Unterstützung kommt Max Hoffmann dazu, der im Tierheim eine Ausbildung zum Tierpfleger absolviert. Als neuer stellvertretender Vorsitzender wurde einstimmig Wolf Haumann gewählt. Als Journalist will er seine vielen Kontakte nutzen, um neue Mitglieder und Helfer zu werben. „Gala der schönsten Melodien“ heißt zum Beispiel eine Veranstaltung am Mittwoch, 5. Juli, in der Klosterkirche in Remscheid-Lennep. „Da bin ich als Moderator tätig, und die Einnahmen werden dem Tierheim zu Gute kommen“, versprach Haumann den Mitgliedern.

Auch die tierärztliche Betreuung wurde neu organisiert und wird Geld sparen, „ohne dass die Qualität darunter leidet“, wie die Tierärzte Anne Eickenberg und Wilfried Jörgens als Bestandstierärzte aus Burscheid berichteten.

Für jedes Tier wird es eine Eingangskontrolle geben, alles wird dokumentiert und so ist eine qualifizierte Aussage gegenüber Interessenten stets gegeben.

„Jahr für Jahr machen wir auf Missstände aufmerksam aber so richtig ändert sich nichts“, sagte Leuerer. „Immer noch gibt es Tierversuche, immer noch gibt es Zirkustiere und die Religionsfreiheit erlaubt das eigentlich verbotene Schächten von Tieren hier in Deutschland.

„Wir sind mit unserem kleinen Tierheim in Wermelskirchen auf einem guten Weg, erste Erfolge sind da aber ohne weitere Hilfe und Helfer wird es nicht gehen“, sagte Leuerer. Am Sonntag, 18. Juni, findet wieder der beliebte Hundetreff im Eschbachtal statt. Alte und neue Freunde des Tierheims sind dann herzlich willkommen.