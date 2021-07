Tierheim vermittelt auch an Weihnachten

Feiertage

Im Tierheim Wermelskirchen gibt es in der Weihnachtszeit keine Sperre: 20 Katzen und 19 Hunde leben dort zurzeit.

In anderen Städten werden Tiere um diese Zeit nicht herausgegeben. Tierheimleiter Leuerer findet: Verantwortung gilt das ganze Jahr.

Die Nachbarn im Tierheim Remscheid haben eine strikte Regelung: Ab Dienstag, 10. Dezember, werden von dort keine Tiere mehr vermittelt. „Tiere sind keine Weihnachtsgeschenke“, lautet in signalrot die Aussage auf der Internetseite. Das ist seit Jahren so in Remscheid. Die Tierschützer dort möchten verhindern, dass Vierbeiner oder Vögel als Geschenke vermarktet und später für die neuen Halter uninteressant und wieder abgegeben werden.

Das Team des Tierheims Wermelskirchen sieht das etwas anders. „Wir finden, dass die Verantwortung einem Tier gegenüber das ganze Jahr gelten sollte“, sagt Tierheimleiter Günter Leuerer. „Deshalb haben wir Strategien entwickelt, mit denen wir herausfinden, ob bei den Interessenten wirkliches Interesse besteht.“

Persönliche Lebenssituation der Interessenten ist wichtig

Im Erstgespräch werde die persönliche Lebenssituation der potenziellen Halter angeschaut. Leuerer: „Sie sollten im Falle eines Hundes nicht mehrere Stunden täglich aus dem Haus sein oder ihn mit zur Arbeit nehmen können. Außerdem vertragen sich einige Tiere mit Kindern, andere nicht.“

ADVENTSKALENDER TÜRCHEN Das Team des Tierheims freut sich schon auf Sonntag, 15. Dezember. Von 11 bis 15. Uhr wird am Aschenberg das 15. Türchen des „Lebendigen Adventskalenders“ von Wermelskirchen im Tierheim öffnen. Groß und Klein dürfen sich auf eine kleine vorweihnachtliche Überraschung freuen und dabei das Tierheim und seine Bewohner etwas genauer kennenlernen.

Manchmal würden Interessenten ihre persönliche Situation schönreden. „Das merken wir aber schnell“, betont der Tierheimleiter. „Irgendwo verraten sie sich doch.“ Leuerer setzt auf die Menschenkenntnis der Mitarbeiter.

19 Hunde und 20 Katzen sind derzeit im Tierheim am Aschenberg untergebracht. Menschen, die Interesse an einem neuen Mitbewohner haben, sollten ihn erst einmal kennenlernen. „Bei manchen ist es ja Liebe auf den ersten Blick“, weiß Leuerer. So wie bei dem Pärchen, das sich neulich für einen so genannten Labor-Beagle interessierte. Beagle werden oft für Versuche eingesetzt. Einige wenige Zuchtfarmen weltweit haben sich darauf spezialisiert, diese Hunde zu „produzieren“ und beliefern die Institute. Die Hunde, die die Versuche gesund überleben, werden abgegeben und können danach ein ganz normales Hundeleben führen, wenn die Voraussetzungen stimmen. Das Tierheim Wermelskirchen übernimmt seit Jahren diese Laborhunde.

Häufig stammen gerade die Tierheimhunde aber auch aus dem Ausland, beispielsweise aus Rumänien. „Natürlich haben solche Tiere dann auch ihre Besonderheiten“, unterstreicht der Tierheimleiter. Zum Beispiel der „Traumhund“ Bodo, der mit einem halben Ohr nach Wermelskirchen kam. Wahrscheinlich, schätzt Günter Leuerer, wurde er in seiner Heimat misshandelt.

Tiere aus dem Ausland sind oft besonders sensibel

So wie Kian, der schwarze Mischling. Menschen haben versucht, dem früheren Straßenhund die Nase zu verbrennen. „Es ist ganz natürlich, dass diese Tiere Ängste vor bestimmten Situationen oder Menschen haben“, erklärt Günter Leuerer. Das erfordere eine gewisse Sensibilität bei den neuen Haltern. Manchmal ist die Geduld aber einfach nicht groß genug. „Es kommt selten vor, aber passiert schon, dass Hunde oder Katzen wieder zurückgegeben werden. Dann müssen wir nochmal neu für den Vierbeiner schauen.“

Spenden zu Weihnachten wünscht sich das Tierheim-Team, aber möglichst nur in finanzieller Form. Das habe praktische Gründe, sagt der Leiter: „Für die Lagerung von Decken oder Handtüchern haben wir keinen Platz.“ Und auch bei Futterspenden könne es zu Problemen kommen: „Viele Tiere vertragen nicht alles an Futter. Deshalb kaufen wir das am besten selbst.“

Im „Fressnapf“ an der Burger Straße steht derzeit ein Wunschbaum fürs Tierheim mit Gutscheinen. Über dessen Bestückung mit Spenden freuen sich die Tiere.