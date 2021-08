Bei Tieren wird nicht aufs Geld geguckt

Weihnachten

+ © Steinke Christoph Steinke und Sara Altendorf von der Pfotenbar an der Kölner Straße haben viele Weihnachtsgeschenke für bedürftige Tiere gepackt. Sie sind für den Tierschutz bestimmt. © Steinke

Zu Weihnachten greifen Halter tief in die Tasche. Aber sie denken auch an bedürftige Vierbeiner.

Von Anja Carolina Siebel

Der Kauknochen für den Hund, das Fisch-Leckerchen für die Katze. Bei Weihnachtsgeschenken für Tiere schauen die Halter selten aufs Geld. Hauptsache, der Vierbeiner ist glücklich. Das beobachten Sara Altendorf und Christoph Steinke von der Pfotenbar an der Kölner Straße immer wieder. Ein Renner im Shop für artgerechtes Futter waren beispielsweise die Adventskalender für Hund und Katze. Unter dem Weihnachtsbaum liegen dann Lammknochen, getrocknete Fleisch- oder Fisch-Leckerbissen oder hochwertiges Spielzeug.

Sara Altendorf freut sich aber auch, Tieren etwas Gutes tun zu können, denen es nicht so gut geht. „Wir unterstützen ein Tierschutzprojekt in Griechenland, dessen Koordinatorin wir persönlich kennen“, berichtet sie. Also gehen Geschenke wie hochwertige Nahrung und Leckerchen sowie Spielzeug oder Geschirr von der Pfotenbar direkt nach Griechenland, beziehungsweise zu Tierschutzstellen in der Nachbarschaft.

„Wenn jemand gezielt nach Kitten oder Welpen fragt, werden wir hellhörig.“

Günter Leurerer, Tierheimleiter

Sara Altendorf ist sicher: Die Zuwendungen zur Weihnachtszeit haben in den vergangenen Jahren zugenommen. „Viele schenken nicht nur ihren eigenen Vierbeinern etwas, sondern spenden auch für bedürftige Tiere: im Tierschutz nebenan oder weiter weg im europäischen Ausland.“

Über solche großzügigen Spenden freuen sich zur Weihnachtszeit auch die vierbeinigen Bewohner des Tierheims am Aschenberg. „Wir bekommen ja jedes Jahr den Wunschbaum beim Tiermarkt Fressnapf“, berichtet Tierschutzvereins-Vorsitzender Günter Leuerer. Am Baum hängen Kärtchen mit Wünschen für Geschenke für die Tiere. Die Kunden, die in der Tierhandlung einkaufen, besorgen dann Leckerchen, Leinen oder andere Dinge für die Tierheim-Tiere. „Nahrung brauchen wir eher nicht“, sagt Günter Leuerer. „Unsere Tiere sind an eine bestimmte Nahrung gewöhnt. Das möchten wir ungern ändern. Bei uns kommen eher Leinen zum Gassigehen, Leckerchen oder Kratzbäume und Spielzeug für die Katzen gut an.“ Und das kaufen die Tierfreunde auch eifrig. „Wir konnten den Baum schon ein zweites Mal bestücken“, freut sich Leuerer über spendenfreudige Wermelskirchener.

Tierheim Wermelskirchen vermittelt auch zu Weihnachten

Dass manche Tierheime zu Weihnachten schließen oder keine Tiere zur Weihnachtszeit vermitteln, davon hält der Leiter des Tierheims für Wermelskirchen und Hückeswagen indes nichts. „Die Tierliebe hört ja nicht zu Weihnachten auf oder fängt gerade da an“, sagt er. „Bei uns gilt auch zur Vorweihnachtszeit, genau darauf zu achten, welche Beweggründe potenzielle Halter haben“, unterstreicht Günter Leuerer. „Wenn jemand gezielt nach Kitten oder Hundewelpen fragt, werden wir natürlich hellhörig. Und die haben wir zurzeit auch gar nicht bei uns zur Vermittlung.“

TIERHEIM HILFE Wer das Tierheim mit Geld oder beim Spazieren mit den Hunden unterstützen möchte, kann sich bei Günter Leuerer und seinen Mitarbeitern unter (0 21 96) 56 72 melden. INFORMATIONEN Auf der Internetseite des Tierheims gibt es ausführliche Informationen über die Arbeit vor Ort und die Tiere, die dort untergekommen sind. KONTAKT www.tierheimwermelskirchen.de oder Tel. (02196) 56 72. Das Tierheim ist immer von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Ansonsten läuft die Vermittlung in Wermelskirchen aber auch zur Weihnachtszeit weiter. Leuerer: „Es kommen ständig neue Tiere zu uns. Das könnten wir uns gar nicht leisten, damit zu pausieren. Und ich halte das auch für Blödsinn. Den Blick für verantwortungsvolle Tierhalter haben wir das ganze Jahr. Auch zur Weihnachtszeit.“