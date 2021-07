Thomas Marner soll Dezernent werden

Verwaltung

+ © Privat Thomas Marner wird neuer Technischer Beigeordneter der Stadt Wermelskirchen. Zurzeit ist er noch bei der Stadt Troisdorf beschäftigt. © Privat

Es gibt eine große politische Mehrheit, die den 46-jährigen Kölner im Stadtrat am 15. Mai zum Nachfolger von André Prusa wählen wird.

Von Sebastian Radermacher und Nadja Lehmann

Die Wahl des neuen Technischen Beigeordneten der Stadt Wermelskirchen wird wohl nur noch ein formaler Akt sein. Die Fraktionen CDU, WNK UWG, SPD und mehrheitlich die FDP (drei von vier Ratsmitgliedern) haben sich auf einen Nachfolger von Dr. André-Benedict Prusa festgelegt: Sie unterstützen die Bewerbung von Thomas Marner, teilten die vier Fraktionen gestern mit.

+ Standpunkt von Karsten Mittelstädt © WGA

Thomas Marner ist 46 Jahre alt und wohnt in Köln. Er ist verheiratet und Vater eines Sohnes. Beruflich leitet er zurzeit noch das Amt für Straßenbau, Erschließungsbeiträge und Verkehr der Stadt Troisdorf (74 000 Einwohner). Der studierte Bauingenieur arbeitete nach seinem Studium als Projektingenieur für drei Jahre in den Bereichen Verkehrstechnik und Verkehrsplanung in der freien Wirtschaft, bevor er im Jahr 2002 zur Stadt Troisdorf wechselte.

+ Dr. André Prusa, technischer Beigeordneter der Stadt Wermelskirchen, tritt einen neuen Job in Niedersachsen an. © Roland Keusch

An seiner jetzigen Wirkungsstätte hat Marner Projekte wie den Bau mehrerer Sport- und Freizeitanlagen, die Unterhaltung und den Neubau von Straßen, Umbaumaßnahmen in der Troisdorfer Innenstadt und die Erschließung von Gewerbegebieten begleitet und geleitet.

„Mit Thomas Marner bekommen wir einen Dezernenten mit Führungskompetenz und langjähriger Erfahrung mit den vielfältigen Herausforderungen eines technischen Dezernats, der die in Wermelskirchen anstehenden Aufgaben erfolgreich angehen wird“ – mit diesen Worten werden die Fraktionsvorsitzenden Christian Klicki (CDU), Henning Rehse (WNK UWG), Jochen Bilstein (SPD) und Jürgen Manderla (FDP) in einer gemeinsamen Presseerklärung zitiert. Sie sind sich sicher: Mit seiner Führungserfahrung, seiner Expertise und seinem rheinischen Naturell sei er ein echter Gewinn für die Wermelskirchener Stadtverwaltung.

Der Kandidat bleibt vorsichtig und hält sich noch bedeckt

Thomas Marner hält sich zurzeit noch bedeckt, da er vom Stadtrat ja schließlich noch nicht gewählt worden ist. „Ich würde mich natürlich sehr freuen“, sagt er auf Anfrage unserer Redaktion. Zum einen sei Wermelskirchen eine wunderschöne Stadt. „Zum anderen gibt es in Wermelskirchen interessante Aufgaben für einen Technischen Beigeordneten“, sagt Marner.

Das sieht der Wermelskirchener CDU-Chef Christian Klicki ähnlich. „Ich glaube, dass Thomas Marner der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt ist“, sagt er. Denn es warteten Projekte mit Anspruch: „Loches-Platz, Hallenbad, Sekundarschule, Kunstrasen“, sagt Klicki. Vieles davon sei schon so weit fortgeschritten, dass es parallel vorwärtsgetrieben werden müsse: „Wir brauchen jemanden, der bauen kann. Und Thomas Marner ist Bauingenieur. Das passt.“

Mehrere Kandidaten hatten sich den Fraktionen vorgestellt. „Alles gute Leute“, sagt Klicki. „Man hört oft, dass es für die Jobs in Stadtverwaltungen zu wenig qualifizierte Bewerber gibt. Das haben wir ganz anders erlebt.“

Die Wahl im Stadtrat am 15. Mai ist öffentlich, Thomas Marner wird in der Sitzung anwesend sein. „Die Wahl ist nicht nur Formsache“, sagt Christian Klicki. „Aber rein rechnerisch müsste die Mehrheit stehen.“

Montag, 15. Mai, 17 Uhr, öffentliche Ratssitzung, Ratssaal, Bürgerzentrum